The Astral Purple: Microsoft annoncerer ny trådløs Xbox-controller

Microsoft har afsløret sin seneste tilføjelse til Xbox trådløse controller lineup, Astral Purple. Denne nye udgivelse viser en dyb lilla frontskal parret med en hvid bagside, der minder om designet af den tidligere Velocity Green-controller.

Astral Purple Xbox-controlleren kan prale af alle de funktioner, man kan forvente, inklusive teksturerede bumpere og triggere for forbedret greb, en dedikeret Share-knap til ubesværet deling af gameplay-øjeblikke og et 3.5 mm-stik til tilslutning af lydenheder.

I løbet af dette år har Microsoft introduceret forskellige iøjnefaldende controllerdesigns for at imødekomme forskellige præferencer. Blandt disse udgivelser er den "dynamiske" Stormcloud Vapour, som kommer med en slående baggrund, og den begrænsede Starfield-controller.

I modsætning til lanceringen af ​​Velocity Green, ser der ikke ud til at være nogen ekstra bindingsprodukter eller tilbehør tilgængelige til Astral Purple. Så hvis du håbede på at få tilbehør med en matchende Xbox-hættetrøje eller en koordinerende hurtigopladningsdock, kan du være uheldig denne gang.

Priset til £60/$65, Astral Purple Xbox trådløs controller er indstillet til at lancere den 19. september. Forudbestillinger af denne nye farvevariant er allerede tilgængelige via Microsoft Store.

Samlet set tilbyder Astral Purple endnu en stilfuld og alsidig mulighed for spillere til at personliggøre deres Xbox-spiloplevelse. Med sit livlige farveskema og pålidelige funktioner vil denne controller helt sikkert appellere til fans, der ønsker at opgradere eller udvide deres samling.

Definitioner:

– Trådløs Xbox-controller: En håndholdt enhed designet til brug med Xbox-spilkonsoller, der giver spillerne mulighed for at styre deres gameplay trådløst.

– Teksturerede bumpere og triggere: Knapperne på controlleren, der er specielt designet til at give spillere en taktil og forbedret gribeoplevelse.

– 3.5 mm-stik: Et standardlydstik, der giver brugerne mulighed for at tilslutte eksterne lydenheder, såsom hovedtelefoner eller højttalere, til Xbox-controlleren.

