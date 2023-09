Microsoft påtager sig juridisk ansvar for AI-ophavsretskrænkelse

Microsoft har taget et væsentligt skridt for at imødegå bekymringer om krænkelse af ophavsret i forbindelse med kunstig intelligens (AI). Teknikgiganten har indvilliget i at påtage sig juridisk ansvar for eventuelle ophavsretlige problemer, der måtte opstå fra brugen af ​​dens AI-software i virksomheder. Dette gælder specifikt værktøjer i Word, PowerPoint og kodningsværktøjer.

Microsofts forpligtelse omfatter betaling af eventuelle juridiske omkostninger, som kommercielle kunder, der er sagsøgt for at bruge værktøjer eller ethvert output genereret af AI, skal betale. Denne beskyttelse omfatter kunder hos GitHub Copilot, som bruger generativ AI til at skabe computerkode, samt Microsoft 365 Copilot, som anvender AI til produkter som Word og PowerPoint.

Dette tiltag fra Microsoft har til formål at åbne markedet og gøre softwaren mere anvendelig for virksomheder. Det afhjælper en af ​​de vigtigste forhindringer for virksomheder ved at give sikkerhed for, at Microsoft vil bære de juridiske risici forbundet med krav om krænkelse af ophavsret.

Brugen af ​​generativ AI har ført til juridiske kampe og retssager, hvor indholdsejere, kunstnere, sangere, medievirksomheder og udgivere har anklaget AI-virksomheder for at bruge ophavsretligt beskyttet materiale uden samtykke eller kompensation. For at imødegå disse bekymringer har store softwareudviklere, herunder Microsoft og Adobe, lovet at holde deres brugere skadesløs.

Hossein Nowbar, Microsofts generelle advokat for selskabsretlige anliggender, anerkendte kundernes bekymringer vedrørende krav om IP-krænkelse, der opstår som følge af brugen af ​​generativ AI. Microsoft har erklæret, at det vil påtage sig ansvaret for eventuelle juridiske risici, som betalende kunder står over for.

Microsofts "værn" omfatter indholdsfiltre og registreringssystemer til at identificere potentielt krænkende tredjepartsindhold. Mens tvister og juridiske præcedenser inden for kunstig intelligens og ophavsret stadig er under udvikling, søger Microsofts proaktive holdning at adressere kundernes bekymringer og mindske risiciene forbundet med krænkelse af ophavsretten.

Som konklusion viser Microsofts løfte om at påtage sig juridisk ansvar for krænkelse af ophavsret i forbindelse med dets AI-software, dets engagement i kundebeskyttelse og adresserer bekymringer inden for branchen. Ved at påtage sig potentielle juridiske risici sigter Microsoft efter at skabe et mere tilgængeligt og sikkert miljø for virksomheder, der bruger AI-værktøjer.

