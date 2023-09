Microsoft frigiver ny malingsfunktion til fjernelse af baggrund på Windows 11

Microsoft introducerer en ny version af sin Paint-applikation til Windows 11 Insiders, som giver brugerne mulighed for nemt at fjerne baggrunde fra billeder. Denne funktion er tilgængelig via knappen 'Fjern baggrund' i sektionen 'Billede' på værktøjslinjen. Det fungerer ved at isolere hovedmotivet i et billede og fjerne hele baggrunden, uanset dens kompleksitet.

Med muligheden for at angive området for fjernelse af baggrunden ved hjælp af rektangelvalgsfunktionen, har brugerne mere kontrol over processen. Denne nye opdatering har til formål at give en hurtig og bekvem løsning til dem, der har brug for at fjerne baggrunde uden behov for avancerede fotoredigeringsapplikationer.

Opdateringen kommer efter en utilsigtet Paint-opdatering, der inkluderede et Microsoft-fortrolighedsbanner. Dette problem er blevet løst med den seneste version, 11.2306.30.0, som inkluderer funktionen til fjernelse af baggrunden. Hvis opdateringen endnu ikke er tilgængelig, rådes brugerne til at være tålmodige, da Microsoft fortsætter med at udrulle den til alle Windows 11-brugere.

Tilføjelsen af ​​funktionen til fjernelse af baggrunden til Microsoft Paint viser virksomhedens forpligtelse til at forbedre dets indbyggede værktøjer og tilbyde brugerne mere funktionalitet. Med denne opdatering kan Windows 11 Insiders ubesværet fjerne baggrunde fra billeder med blot et par klik. Denne funktion er især gavnlig til opgaver som at skabe professionelle præsentationer, designe grafik eller forbedre personlige billeder.

Definitioner:

Microsoft Paint: En indbygget rastergrafikeditor udviklet af Microsoft, der giver brugerne mulighed for at oprette, redigere og manipulere digitale billeder.

Baggrundsfjernelse: Processen med at isolere hovedmotivet i et billede og fjerne baggrunden, hvilket resulterer i, at motivet placeres på en gennemsigtig eller ny baggrund.