Microsoft Paint i Windows 11 introducerer Background Removal Tool

Microsoft har taget et stort skridt i retning af at forbedre mulighederne for sin Paint-app i Windows 11 med introduktionen af ​​et værktøj til fjernelse af baggrunden. I lighed med den funktionalitet, der findes i Adobe Photoshop, giver denne funktion Windows-brugere mulighed for nemt at fjerne baggrunde fra billeder med blot et enkelt klik, hvilket strømliner grafiske redigeringsopgaver.

For at drage fordel af dette kraftfulde værktøj skal brugerne først sikre sig, at de har den nyeste version af Paint-appen installeret. De kan opdatere Windows 11 Paint-appen til version 11.2306.30 gennem Microsoft Store. Når de er opdateret, kan brugerne starte appen og åbne det billede, de vil redigere, på et tomt lærred.

For at få adgang til værktøjet til fjernelse af baggrunden skal brugerne se øverst til venstre på billedet og finde afsnittet 'Billede'. I dette afsnit vil de finde og vælge knappen 'Baggrundsfjern'. Ved at klikke på denne knap vil hele baggrunden af ​​billedet blive fjernet, så kun udskæringen af ​​motivet er valgt.

For dem, der ønsker mere kontrol over redigeringsprocessen, giver værktøjet til fjernelse af baggrunden mulighed for tilpasset fjernelse. Brugere kan bruge værktøjet til valg af rektangel til at angive det område, hvorfra de vil fjerne baggrunden, hvilket giver større præcision.

På nuværende tidspunkt er værktøjet til fjernelse af baggrunden eksklusivt tilgængeligt for Windows Insiders, og Microsoft har ikke givet en specifik tidslinje for funktionens bredere udgivelse. Men baseret på tidligere praksis er det sandsynligt, at virksomheden vil udrulle værktøjet til alle Windows 11-brugere efter et par ugers test. Derfor er det tilrådeligt for brugerne at holde øje med opdateringer.

Med tilføjelsen af ​​værktøjet til fjernelse af baggrunden gør Microsoft Paint i Windows 11 grafisk redigering mere tilgængelig og effektiv for kreative brugere. Denne funktion forenkler processen med at isolere motiver fra deres baggrunde, og selvom den i øjeblikket er begrænset til Windows Insiders, forventes den at blive bredt tilgængelig i den nærmeste fremtid.

kilder:

– Microsoft Paint i Windows 11

– Microsoft Store-opdateringsproces