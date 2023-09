Introduktion til Xbox Mastercard: Gamers' Dream Card for Xbox Insiders

Microsoft har netop annonceret lanceringen af ​​Xbox Mastercard, et kreditkort rettet mod Xbox Insiders i USA. Dette uventede træk giver spillere mulighed for at optjene kortpoint ved hvert køb og indløse dem til spil og andre ting på xbox.com.

Xbox Mastercard, udstedt af Barclays, kommer uden årligt gebyr og vil være tilgængeligt for Xbox Insiders bosat i det kontinentale USA, Alaska og Hawaii. Fra den 21. september kan interesserede personer ansøge om kortet, som vil blive frigivet i bølger i løbet af efterårssæsonen.

Kortholdere vil optjene kortpoint for hver brugt dollar. Køb af kvalificerede produkter fra Microsoft Store vil give dig 5x kortpoint, mens brug af spisesteder som Grubhub og DoorDash eller streamingtjenester som Netflix og Disney+ vil give dig 3x kortpoint. Ved daglige køb vil kortholdere modtage 1x kortpoint.

Ud over disse belønninger tilbyder Microsoft også nogle lokkende fordele. Førstegangskøb vil optjene 5,000 kortpoint, svarende til $50. Desuden vil nye Xbox Game Pass-brugere modtage tre måneders Xbox Game Pass Ultimate til deres første køb, eller have mulighed for at give det til en ven.

Som med ethvert kreditkort er det vigtigt at overveje den årlige procentsats (ÅOP). Xbox Mastercard tilbyder tre muligheder: 20.99 %, 26.99 % eller 31.99 %, afhængigt af kortholderens kreditværdighed.

Mens spillere håbede på flere Xbox Game Pass-nyheder, giver introduktionen af ​​Xbox Mastercard en spændende mulighed for Xbox Insiders at nyde yderligere frynsegoder og belønninger. Ansøg snart for at forbedre din spiloplevelse!

kilder:

– Xbox Wire annonceringsindlæg

– Xbox Mastercards vilkår og betingelser