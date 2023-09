Microsoft Windows 11 åbner stadig links i Microsoft Edge på trods af lovede ændringer

Ifølge en nylig artikel åbner Microsofts Insider-bygning af Windows 11 stadig weblinks i Microsoft Edge-browseren, på trods af virksomhedens tidligere meddelelse om, at den ville åbne links i brugerens standardbrowser. Denne ændring skulle være i overensstemmelse med Europas lov om digitale tjenester og lov om digitale markeder, som kræver, at "gatekeepere" som Microsoft undgår selvvalg.

Udvikler Daniel Aleksandersen, som testede den nye Windows 11 Insider-build, fandt ud af, at Edge stadig blev tvangsåbnet i stedet for standardbrowseren, uanset brugerens placering. Aleksandersen bemærkede også, at der ikke var nogen synlige ændringer i Windows 11 Dev Insider, når det kom til at åbne links.

Det blev spekuleret i, at ændringen kunne være begrænset til at kalde programmer som Outlook i stedet for Edge eller Windows. I disse tilfælde vil applikationerne blive ændret til at åbne links i standardbrowseren i stedet for specifikt i Edge. Der blev dog ikke fundet sådanne ændringer i koden.

Dette problem er ikke nyt, da Aleksandersen tidligere har oprettet et program kaldet EdgeDeflector for at omgå Edges URL-skema-adfærd i Windows 10. Denne adfærd af Microsoft ses af nogle som en måde til selv at foretrække sine egne tjenester frem for tredjepartsmuligheder.

Det er værd at bemærke, at Google havde introduceret sit eget URL-skema, googlechrome:, for at åbne links i Chrome på iOS i stedet for Safari. Microsoft implementerede senere sin egen ordning, microsoft-edge:, til at håndtere URL'er fra Windows-systemkomponenter. På trods af forsøg fra Brave og Mozilla på at opsnappe disse links, forhindrede Microsoft tredjepartsapps i at tilsidesætte deres indgriben.

Aleksandersen mener, at Microsofts adfærd krænker brugernes præferencer og kan være svær at skelne fra ondsindet adfærd. Han foreslår, at Microsoft kunne have brugt sin URL-ordning mere sparsomt til kampagner eller Microsoft-kontoadministration.

Som konklusion åbner Microsoft Windows 11 Insider build stadig links i Microsoft Edge, på trods af løfter om at respektere brugerens standardbrowser. Denne adfærd har givet anledning til bekymring om selvpræferencer og krænkelse af brugerpræferencer.