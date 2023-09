Microsoft fjerner månedlig bonusrunde hulkort fra Rewards-appen på Xbox

Microsoft har truffet beslutningen om at fjerne det månedlige bonusrunde hulkort fra Rewards-appen på Xbox. Dette sker efter for nylig at have reduceret antallet af Microsoft-point optjent fra hulkortene. Brugere har bemærket, at september-hullekortet, som typisk vises den første dag i måneden, i øjeblikket mangler i appen.

Der opstod spekulationer om, at hulkortet var blevet forsinket og ville være tilgængeligt, når nye Xbox Game Pass Quests faldt, men det skete ikke. Microsoft Rewards-support informerede en Reddit-bruger om, at tilbuddet i øjeblikket ikke er tilgængeligt i deres land. Dette problem ser ud til at påvirke brugere i både Storbritannien og USA.

Årsagen til, at september-hullekortet ikke er tilgængeligt, er stadig uklar. Det er håbet, at det simpelthen er forsinket og vil dukke op snart. Microsoft gjorde det nemmere for brugere at se og fuldføre Xbox Game Pass Quests med introduktionen af ​​fanen Belønninger i Xbox-opdateringen fra september.

Efterhånden som flere oplysninger bliver tilgængelige, vil vi opdatere dig om status for hulkortet. I mellemtiden opfordres brugerne til at holde øje med eventuelle opdateringer og tjekke, om hulkortet bliver tilgængeligt.