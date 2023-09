Meta udvider søgeordssøgningsfunktionalitet på tråde til engelske og spanske brugere

Meta har annonceret udvidelsen af ​​søgeordssøgningsfunktionalitet på Threads, dets tekstbaserede sociale netværk, til engelsk- og spansktalende brugere i udvalgte lande. Dette tiltag har til formål at forbedre brugeroplevelsen og tiltrække et bredere publikum.

I sidste uge afslørede Mark Zuckerberg den indledende test af søgeordssøgning på Threads i Australien og New Zealand. Virksomheden lancerer nu denne funktion i lande, hvor engelsk og spansk er udbredt, såsom Argentina, Indien, Mexico, Storbritannien og USA. Brugere kan få adgang til funktionen på både mobil- og webplatforme.

I fremtiden planlægger Meta at udvide søgeordssøgningen til andre sprog og regioner, samtidig med at den aktivt hilser brugerfeedback for løbende forbedringer velkommen.

Denne introduktion af søgeordssøgning er en meget ventet udvikling, som kan have en betydelig indvirkning på Threads' brugerbase og accept. Denne funktion forventes at være særlig populær blandt superbrugere, herunder brands, virksomhedskonti, annoncører og journalister, som er afhængige af effektive søgefunktioner til indholds- og engagementsstrategier.

Tråde kom ind i det sociale medielandskab som et tekstbaseret alternativ til Twitter og fik opmærksomhed med 100 millioner tilmeldinger inden for den første måned. Det stod dog over for udfordringer med at opretholde sin brugerbase. Data fra analysefirmaet SimilarWeb afslørede et fald i daglige Android-brugere til cirka 10 millioner pr. 7. august sammenlignet med de 49 millioner brugere under lanceringsfasen.

En af de store udfordringer, Threads står over for, er at etablere en særskilt identitet adskilt fra at blive set som blot et Twitter-alternativ eller en forlængelse af Instagram. I første omgang strømmede brugere til platformen på grund af dens integration med Instagram, da der kræves en Instagram-konto for at oprette en Threads-konto. Problemfri navigation mellem de to platforme har bidraget til væksten.

Efterhånden som Threads fortsætter med at udvikle sig og udvide sine funktioner, sigter det sociale netværk på at skabe en unik identitet i det konkurrenceprægede sociale medielandskab. Tilføjelsen af ​​søgeordssøgningsfunktionalitet er blot et skridt i denne igangværende rejse.

Definitioner:

– Søgeordssøgningsfunktionalitet: Muligheden for at søge efter specifikke søgeord eller termer inden for en digital platform.

– Superbrugere: Brugere, der i vid udstrækning engagerer sig i en digital platform og har specifikke behov eller krav.

– Brugerfeedback: Udtalelser og forslag fra brugere for at hjælpe med at forbedre en digital platform eller produkt.

Kilder: Ingen URL'er angivet.