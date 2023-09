Meta Quest v57 Update bringer Avatar-tilpasning og mere

Meta har for nylig udgivet Meta Quest v57-opdateringen til sine Quest virtual reality-headset, der introducerer en række spændende funktioner og forbedringer. En af de vigtigste opgraderinger i denne opdatering er den forbedrede avatar-skaber, der giver brugerne bedre tilpasningsmuligheder til at finjustere deres virtuelle udseende.

Med v57-opdateringen har brugerne nu mulighed for at tilpasse deres avatarer på måder, som tidligere ikke var tilgængelige. De kan tilføje highlights til deres hår, vælge specifikke basishårfarver ved hjælp af en skyder og endda vælge farven på deres øjenbryn. Disse forbedringer blev meget efterspurgt af brugerne, og Meta har nu indfriet deres krav.

I deres blogindlæg, der annoncerer de nye tilpasningsfunktioner, udtalte Meta: "Med v57 udruller vi en ny opdatering til vores avatarer for at hjælpe med at bringe disse detaljer og mere til live. Nu vil du være i stand til at finjustere ting som din hår- og øjenbrynsfarve, justere din hudfarve mere præcist, tilføje makeup og ansigtsmaling og ellers få din VR-persona til bedre at afspejle, hvordan du ser dig selv i det virkelige liv."

Mens avatartilpasningsfunktionen er det primære højdepunkt i opdateringen, er der også andre spændende tilføjelser at se frem til. En sådan funktion er Horizon Feed, som vil fungere som et knudepunkt for at finde indhold, der er relevant for brugernes interesser og lidenskaber. Brugere kan opdage nye spil, apps og hjul at udforske gennem dette feed, der erstatter fanen Udforsk i spillet.

Derudover introducerer opdateringen muligheden for at annullere afsendelse af billedbeskeder, hvilket giver brugerne mulighed for at trække utilsigtede beskeder eller dem, der er sendt til den forkerte person, tilbage. Denne funktion er i øjeblikket ved at blive udrullet til brugere i forskellige lande, herunder Australien, Canada, Island, New Zealand, Sydkorea, Schweiz, Taiwan og USA.

Ydermere muliggør v57-opdateringen bevægelse i fri form i Horizon Home. Tidligere var brugere begrænset til foruddefinerede hotspots til bevægelse i Horizon Home. Nu kan brugere frit udforske deres hjemmemiljø, selvom der gælder nogle begrænsninger. For eksempel kan brugere ikke teleportere gennem vægge, møbler eller virtuelle objekter som Avatar Mirror, og de skal holde en sikker afstand fra andre avatarer.

Disse funktioner udrulles gradvist til brugerne og forventes at nå alle brugere i løbet af de kommende dage. Meta Quest v57-opdateringen forbedrer virkelig den overordnede VR-oplevelse, giver brugerne mere kontrol over deres avatarer og introducerer spændende nye funktioner til indholdsopdagelse og kommunikation.

