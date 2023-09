Meta introducerer nye funktioner og forbedringer til Quest-headset med v57-opdatering

Meta har afsløret sin seneste softwareopdatering, v57, til Meta Quest virtual reality-headset. Opdateringen bringer en række nye funktioner og forbedringer med sigte på at forbedre brugeroplevelsen. Bemærkelsesværdige tilføjelser omfatter udvidede tilpasningsmuligheder for avatarer, muligheden for at fjerne meddelelser, gruppelinks, bevægelse i fri form i Horizon Home og et rebranded Explore-feed.

En af de vigtigste opdateringer er de udvidede avatartilpasningsmuligheder. Brugere har nu adgang til farveskydere, så de kan tilpasse deres hudtone, hårfarve og øjenbrynsfarve med større præcision. Dette gør det muligt for brugere at skabe avatarer, der ligner deres virkelige udseende. Meta har også introduceret nye muligheder for makeup og ansigtsmaling til yderligere tilpasning.

Ud over avatartilpasning introducerer v57-opdateringen muligheden for at fjerne billedbeskeder i VR og Meta Quest-mobilappen. Brugere kan nu holde markøren over en besked og vælge "afsend besked" for at fjerne den. Både afsender og modtager vil modtage en meddelelse om, at beskeden ikke er sendt. Denne funktion er i øjeblikket tilgængelig i udvalgte lande.

Meta har også gjort det nemmere for brugere at oprette forbindelse til venner og invitere dem til at deltage i grupper. Gruppelinks kan nu genereres og deles i VR eller via meddelelsesplatforme som Instagram eller Facebook. Brugere kan også invitere grupper til apps fra fanen Personer, hvor invitationen vises i gruppechatten for nem adgang. Kontaktlisten åbnes nu automatisk, når headsettet tændes.

Andre opdateringer inkluderer fri-form bevægelse i Horizon Home, der giver brugerne mulighed for frit at teleportere og udforske deres virtuelle hjemmemiljøer. Explore-feedet er blevet omdøbt til Horizon Feed for at tilpasses Horizon Worlds-brandingen. Meta har også lavet forbedringer til videooptagelse, multitasking og deaktiveret en grænseadvarsel i nogle apps med mixed reality-oplevelser.

v57-opdateringen ruller i øjeblikket ud til Meta Quest Pro og Meta Quest 2 headset, med flere funktioner, der forventes at blive afsløret ved Metas Connect-begivenhed senere på måneden.

