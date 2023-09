Microsoft udgiver Xbox 360-samlersæt til nostalgiske spillere

Microsoft har overrasket fans med annonceringen af ​​Mega 3:4 skala Xbox 360 samlersæt. Til en pris af $150 spiller sættet faktisk ingen spil, men tilbyder en nostalgisk hyldest til den populære spillekonsol fra 2007. Samlersættet, som er et Target-eksklusivt, indeholder 1,342 stykker, der kan samles til en komplet Xbox 360, der kan bygges. med en controller og en kopi af Halo 3. Den inkluderer endda et replika bundkort inde i Xbox-coveret.

Selvom det første parti af forudbestillinger til samlersættet allerede er udsolgt, har nogle været hurtige til at lave sjov med det uventede og dyre samleobjekt. Andre har dog forsvaret sættet og bemærket, at prisen er normal for et sæt med over 1,000 blokke.

Selvom samlesættet ikke tilbyder nogen online-forbindelse til eksisterende Xbox-profiler, appellerer det til fans, der har en affinitet til retro-spil. På trods af de humoristiske reaktioner finder mange, at designet af samlersættet er tiltalende og ville overveje at tilføje det til deres montre, givet muligheden.

Interessant nok har nogle fans også udtrykt et ønske om, at Microsoft udgiver en Xbox mini, da den originale konsol nu er over 20 år gammel og kunne være et værdifuldt stykke retro-memorabilia. Selvom Xbox 360-samlersættet kan være en niche-genstand, sætter det gang i samtale blandt spilleentusiaster og giver en unik måde at hylde spillekonsollen, der efterlod en varig indvirkning på branchen.

