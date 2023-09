MediaTek introducerer Dimensity 7200 Ultra-processor med avancerede funktioner

MediaTek har for nylig afsløret sin seneste processor, Dimensity 7200 Ultra, i Kina. Dette nye chipset, der fungerer som en opgraderet version af den tidligere udgivne Dimensity 7200-chip, tilbyder forbedret ydeevne og funktioner. Dimensity 7200 Ultra er bygget på TSMC's banebrydende 4nm-proces, der lover forbedret effektivitet og strømstyring.

Denne octa-core-processor består af to ARM Cortex A715-kerner, clocket til 2.8 GHz, og seks Cortex A510-kerner, der opererer ved 2 GHz. Chipsættet er ledsaget af Mali-G610 GPU for exceptionelle grafikmuligheder. Den understøtter både LPDDR4x og LPDDR5 RAM, hvilket sikrer jævn multitasking og hurtig app-lancering.

Dimensity 7200 Ultra er designet til at understøtte kameraer med imponerende opløsninger på op til 200 MP. Derudover muliggør den 4K-videooptagelse ved 30fps og muliggør Full HD+-skærme med en opdateringshastighed på 144Hz. MediaTek har indarbejdet deres femte generation af MediaTek APU 650 til effektiv AI-behandling, mens Imagiq 765 ISP letter 14-bit HDR-billedbehandling.

Som et 5G-kompatibelt chipsæt understøtter Dimensity 7200 Ultra dobbelt 5G-standby, VoNR (Voice over New Radio) og operatøraggregation. Den kan også prale af HyperEngine 5.0-spilmotoren, som tilbyder variabel gengivelse og intelligent kontrol for at forbedre spiloplevelsen.

Selvom MediaTek ikke har afsløret specifikke enheder, der vil bruge Dimensity 7200 Ultra, har Xiaomi-undermærket, Redmi, bekræftet, at deres kommende Redmi Note 13 Pro+ vil blive drevet af dette chipsæt. Enheden er planlagt til at lancere denne måned og vil have en imponerende 200 MP kamerasensor.

Med introduktionen af ​​Dimensity 7200 Ultra fortsætter MediaTek med at være en nøglespiller på markedet for mobile processorer, der leverer avancerede muligheder og ydeevne til smartphonebrugere verden over.

