Matty J påtager sig en ny rolle som ALDI's Chief Packing Officer for at rejse penge til velgørenhed

Tidligere bachelor-stjerne, Matthew Johnson, også kendt som Matty J, er blevet udnævnt til ALDI Australiens første Chief Packing Officer (CPO) og vil lede supermarkedets første posepakkeservice nogensinde. Kunder, der vælger VIPacking-tjenesten på $2, vil få deres dagligvarer pakket af Matty J og andre taskepakker, mens de slapper af og nyder en kop kaffe i butikken. De indsamlede midler fra denne service vil blive doneret til Camp Quality, en australsk velgørenhedsorganisation for børnekræft, der tilbyder rekreative aktiviteter og hospitalsprogrammer for børn med kræft.

Matty J udtrykte sin begejstring over at blive valgt som ALDI's CPO, og udtalte, at han altid har ønsket en chief officer titel. Han har pudset op på sine pakkefærdigheder og ser frem til at pakke så mange tasker som muligt til denne store sag. Den 16. september vil Matty J personligt pakke tasker i ALDIs Brookvale-butik i Sydney.

Ud over taskepakningsservicen vil ALDI sælge Camp Quality-varer, herunder T-shirts, hatte, solbriller, vandflasker og indpakningspapir. ALDI vil også matche alle kundedonationer foretaget i registret eller online, op til en værdi af $100,000.

ALDI har været en mangeårig partner for Camp Quality og doneret over $5.3 millioner siden 2020. Disse midler har hjulpet over 5,662 børn med at deltage i rekreative programmer. ALDIs administrerende direktør i NSW, Alex Foster, nævnte, at Matty J's pakkefærdigheder vil blive sat på prøve, da ALDI's kunder selv er eksperter i taskepakkerier. ALDI ønsker at sikre, at Matty J følger de gyldne regler for pakning, såsom at placere tunge genstande i bunden og lettere genstande ovenpå.

Camp Quality CEO, Deborah Thomas, udtrykte sin taknemmelighed for partnerskabet med ALDI, og sagde, at de indsamlede midler hjælper børn, der står over for kræfttraumet, ved at tilbyde specialistpleje, et støttende fællesskab, pusterumsmuligheder og uddannelsesprogrammer.

