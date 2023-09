Betydningen af ​​en konceptuel model i personalisering i digital markedsføring

Strategisk vision og personalisering er nøgleelementer i vellykket digital markedsføring. Imidlertid kæmper mange organisationer med at implementere effektive personaliseringsinitiativer, fordi de mangler et middel til at konceptualisere dets essens. Uden en strategisk ramme forbliver personalisering begrænset til taktiske applikationer, hvilket hindrer skalerbarhed.

McKinseys paradigme for de 4 D'er – Data, Decisioning, Design og Distribution – giver en struktureret tilgang til personalisering i stor skala. Der mangler dog praktisk vejledning om udførelse af "Beslutnings"-aspektet. Dette kan føre til fragmenterede kundeoplevelser og ineffektiv beslutningstagning.

I hjertet af enhver konceptuel model for personalisering ligger tre centrale komponenter: stadier, tilbud og betingelser. Stadier repræsenterer faserne af kunderejsen og giver lærredet til personlige oplevelser. Tilbud er de personlige kontaktpunkter inden for hver fase, der transformerer generiske interaktioner til personlige dialoger. Betingelser er de vejledende principper, der styrer, hvilke tilbud der præsenteres for hvilke kunder, under hensyntagen til faktorer som kundeegenskaber, adfærd og kontekst.

Visualisering af personaliseringsmodellen er afgørende for dens succes. Ligesom et hus har brug for en blueprint, kræver en personaliseringsstrategi en blueprint for at diskutere strategien, aftale tilbud og betingelser og definere implementeringskrav. Positive udsagn bruges til at definere betingelser og undgå forvirring eller duplikering. Der kan oprettes flere modeller til forskellige kontekster og kanaler, hvilket giver mulighed for mere effektive personaliseringsstrategier.

Samlet set danner en robust konceptuel model grundlaget for effektiv beslutningstagning inden for personalisering. Ved at visualisere modellen og tilpasse sig tilbud og betingelser kan organisationer skabe meget målrettede og virkningsfulde personaliseringsstrategier i deres digitale marketingindsats.

kilder:

– Kilde: The Gist

– Referencer: McKinsey, Stephen Coveys "The 7 Habits of Highly Effective People"