Investorer forbereder sig på ustabil ende til uge midt i Kinas bekymringer og dollarstyrke

Investorer venter spændt på slutningen af ​​ugen, da bekymring over Kinas restriktioner på iPhones og styrkelsen af ​​dollaren fortsætter med at kaste en skygge over de globale markeder. Rapporter om Kinas begrænsning af brugen af ​​iPhones af statsansatte har ført til et betydeligt fald i Apples markedsværdi, hvor omkring 200 milliarder dollars er udslettet på kun to dage. Dette har også påvirket den bredere amerikanske teknologisektor og ført til et fald i aktierne hos store Apple-leverandører i Asien. Da Apples omsætning i høj grad afhænger af Kina, hvor tusindvis af arbejdere er ansat af virksomheden og dets leverandører, er virkningen af ​​disse begrænsninger betydelig.

Samtidig har Kinas Huawei Technologies startet forsalget af sin nye smartphone, Mate 60 Pro+, hvilket bidrager til succesen med det kinesiske tech-firmas evne til at overvinde amerikanske sanktioner. Dette bidrager yderligere til konkurrencen og udfordringerne, som Apple står over for på det globale marked.

Stigende amerikanske renter og forventninger om vedvarende forhøjede renter har bidraget til den seneste styrke af dollaren. Dollaren er på vej til at registrere en ottende uge i træk med stigninger i forhold til en kurv af valutaer. Forex strateger foreslår, at det vil være en udfordring for de fleste større valutaer at overvinde dollarens styrke ved årets udgang. Dette har lagt pres på andre valutaer, såsom yuanen på land og yenen, hvor yuanen har nået et lavpunkt i 16 år, og yenen svæver i nærheden af ​​den psykologisk vigtige linje på 145 pr. dollar.

Mens Europa vågner op, forbereder investorerne sig på en potentielt volatil afslutning på ugen. Det paneuropæiske STOXX 600-indeks har oplevet en syv-dages tabsrække, den værste siden februar 2018. Markedsfokus vil også skifte til den gældsplagede franske supermarkedsdetailhandler Casino, efter at den blev udelukket fra Paris' SBF-120-aktieindeks over større virksomheder .

Samlet set har kombinationen af ​​Kinas bekymringer og dollarstyrke skabt usikkerhed og volatilitet på de globale markeder. Investorer følger nøje denne udvikling og deres potentielle indvirkning på forskellige sektorer og valutaer, hvilket giver en udfordrende afslutning på ugen.

Definitioner:

– Markedsværdi: Den samlede dollarværdi af en virksomheds udestående aktier.

– Forex: Valutamarkedet, hvor valutaer handles.

– Presales: Handlingen med at sælge et produkt, før det officielt frigives til offentligheden.

– Tekniksektor: Den del af aktiemarkedet, der omfatter virksomheder med fokus på teknologirelaterede produkter og tjenester.

Kilde: Reuters (Ankur Banerjee)