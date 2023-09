Nintendo afslutter nye indholdsopdateringer til Mario Kart Tour

Nintendo har for nylig annonceret, at de ikke længere vil udgive nyt indhold til sit populære mobile racerspil, Mario Kart Tour, efter den 4. oktober. I en besked i spillet, der blev delt til sociale medier af en dataminer kaldet OatmealDome, udtrykte Nintendo sin taknemmelighed til fællesskabet for at spille og afslørede, at fremtidige ture i spillet vil bestå af indhold, der allerede er blevet frigivet. Det betyder, at der ikke vil blive tilføjet nye baner, kørere, karts eller svævefly fremover, og det eksisterende indhold vil blive genbrugt på ubestemt tid.

På trods af manglen på nye opdateringer rapporterer Eurogamer, at spillet vil forblive spilbart i en overskuelig fremtid. Mario Kart Tour, som blev lanceret i september 2019, har været en stor succes for Nintendo og har genereret omkring 293 millioner dollars i omsætning globalt fra september 2022. Spillet har dog stået over for sin rimelige andel af kontroverser med kritik rettet mod dets "Spotlight". Pipes” gacha-mekaniker, der fungerede som loot-bokse med ikke-oplyste odds. Disse rør blev fjernet i september 2022, men Nintendo står i øjeblikket over for et gruppesøgsmål fra en forælder, hvis barn angiveligt har brugt $170 på Spotlight Pipes uden deres vidende.

Selvom der ikke er planlagt nye opdateringer til Mario Kart Tour, fortsætter Nintendo med at arbejde på andre mobilspil såsom Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes og Super Mario Run. Derudover udvider virksomheden sine forretningsforetagender til områder som eventorganisering sammen med sin nylige succes med The Super Mario Bros. Movie.

