Nintendo stopper med at tilføje nyt indhold til Mario Kart Tour-mobilspil

Nintendo og spiludgiveren DeNA vil ophøre med at skabe nyt indhold til det populære mobilspil Mario Kart Tour fra den 4. oktober. Dette skridt tyder på, at Nintendo muligvis flytter sit fokus væk fra mobilspil.

For at fejre spillets jubilæum vil nyt indhold blive frigivet som en del af Anniversary Tour, der starter den 20. september. Efter Battle Tours lancering den 4. oktober vil Nintendo dog kun udgive gammelt indhold. Selskabet udtalte, "Ingen nye baner, kørere, karts eller svævefly vil blive tilføjet efter Battle Tour, der starter 04/10/2023." Nintendo gav ikke en forklaring på denne beslutning, men udtrykte håb om, at spillere ville fortsætte med at nyde spillet.

Mario Kart Tour har været en betydelig succes for Nintendo og er blevet dets næstmest indtjenende mobilspil efter Fire Emblem Heroes. Med 230 millioner downloads genererede det cirka 243 millioner dollars i omsætning. Mobilspil har dog udgjort en relativt lille procentdel af Nintendos samlede indtjening sammenlignet med konkurrenter som Activision og Take-Two.

På trods af Nintendos begrænsede succes på markedet for mobilspil, er andre virksomheder fortsat med at investere i denne sektor. Sony planlægger for eksempel, at omkring 50 % af deres spil skal være tilgængelige på mobil og pc i 2025, hvor 20 % af de nye PlayStation-spil udvikles til smartphones. For at nå dette mål lancerede Sony PlayStation Studios Mobile Division sidste år.

Nintendos beslutning om at stoppe tilføjelsen af ​​nyt indhold til Mario Kart Tour afspejler de udfordringer, virksomheden har stået over for i mobilspilindustrien. Det er dog tilbage at se, om dette træk betyder et større skift i Nintendos overordnede strategi.

kilder:

Videospil Chronicle