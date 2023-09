Forskere bruger maskinlæring til at forudsige nye magnetmaterialer uden kritiske elementer

Forskere ved Ames National Laboratory har udviklet en maskinlæringsmodel til at forudsige nye magnetmaterialer uden at bruge knappe elementer. Denne innovative tilgang fokuserer på et materiales Curie-temperatur og tilbyder en mere bæredygtig vej til fremtidige teknologiske anvendelser.

Højtydende magneter, som er afgørende for teknologier som vindenergi, datalagring, elektriske køretøjer og magnetisk køling, indeholder traditionelt kritiske elementer som kobolt og sjældne jordarters materialer. Disse materialer er dog i høj efterspørgsel og har begrænset tilgængelighed. For at løse dette problem sigtede forskerne ved Ames National Laboratory på at designe nye magnetiske materialer med reducerede kritiske materialer.

Maskinlæring, en undergruppe af kunstig intelligens, spillede en afgørende rolle i denne forskning. Holdet brugte eksperimentelle data og teoretisk modellering til at træne deres maskinlæringsalgoritme. Curie-temperatur, som er den maksimale temperatur, ved hvilken et materiale opretholder sin magnetisme, tjente som en vital parameter til at forudsige nye magnetiske materialer.

Udviklingen af ​​maskinlæringsmodellen var et forsøg på at udnytte grundlæggende videnskab på området. Ved at træne modellen med kendte magnetiske materialer etablerede forskerne et forhold mellem elektroniske og atomare strukturegenskaber og Curie-temperatur. Dette gjorde det muligt for modellen at forudsige potentielle kandidatmaterialer.

For at validere modellen fokuserede holdet på forbindelser baseret på cerium, zirconium og jern. Forskerne har med succes syntetiseret og karakteriseret disse materialer, og maskinlæringsmodellen forudsagde nøjagtigt deres Curie-temperatur. Dette vellykkede resultat repræsenterer et væsentligt skridt hen imod at skabe en high-throughput metode til at designe nye permanente magneter.

Brugen af ​​maskinlæring i opdagelsen af ​​nye magnetmaterialer tilbyder et bæredygtigt og effektivt alternativ til den traditionelle eksperimentelle tilgang. Ved at spare tid og ressourcer baner denne tilgang vejen for udviklingen af ​​højtydende magneter, der bruger rigelige husholdningskomponenter. Forskerne ved Ames National Laboratory er forpligtet til at skrive fysikinformeret maskinlæring for en bæredygtig fremtid.

Kilde: "Physics-Informed Machine-Learning Prediction of Curie Temperatures and Its Promise for Guiding the Discovery of Functional Magnetic Materials" af Prashant Singh, Tyler Del Rose, Andriy Palasyuk og Yaroslav Mudryk (Chemistry of Materials)