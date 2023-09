Sheldon Menery, Creator of Magic: The Gathering's Commander Format, går bort

Sheldon Menery, skaberen af ​​Commander, den mest populære spillestil for handelskortspillet Magic: The Gathering, er gået bort efter syv års kamp mod kræft. Menerys kone, Gretchyn Melde, annoncerede hans fredelige bortgang på Facebook, som blev efterfulgt af en strøm af kondolencer fra bordspilmiljøet.

Commander er et multiplayer-format af Magic, der giver tre eller flere spillere mulighed for at deltage med unikke 100-korts kortspil og en enestående lederkarakter. Commander, der oprindeligt er designet som et to-spillers spil, tilbyder en mere afslappet gameplay og tilskynder til kreativt udtryk. Menery havde selv et signaturspil kaldet "You Did This To Yourself", som brugte modstandernes kort som våben mod dem.

Commander-formatet voksede ud af Elder Dragon Highlander-formatet (EDH), som Menery stødte på under sin tid i militæret. Som en højtstående dommer på Magic Pro Tour spillede Menery en central rolle i at forfine og udvide EDH-varianten, og til sidst etablerede formatets styrende organ, kendt som The Commander Rules Committee. Denne frivillige organisation giver i samarbejde med Wizards of the Coast, udgiveren af ​​Magic: The Gathering, vejledning om reglerjusteringer, forbudte kort og nye kort til Commander-formatet.

Menery så Commander som en pause fra konkurrence-magi og understregede dens evne til at blive delt og nydt med venner. Hans bidrag til Magic strakte sig ud over Commander-formatet. Han var medvirkende til at forme dommerprogrammet og fungerede som en konkurrencedygtig magidommer på niveau 5. Menery var også en produktiv forfatter og indholdsskaber, og delte sin ekspertise gennem artikler, videoer og podcasts.

Wizards of the Coast udtrykte deres dybe sorg over tabet af Sheldon Menery og anerkendte hans betydelige bidrag til det magiske samfund. De roste Menery som en banebryder, influencer og æret medlem af Magic: The Gathering-fællesskabet. Han efterlader sig en varig arv gennem sit arbejde med Commander-formatet og sin dedikation til at gøre spillet til en indbydende og fornøjelig oplevelse for spillere med alle baggrunde.

Sheldon Menerys indflydelse på Magic-fællesskabet kan ikke overvurderes. Han vil blive husket for sin venlighed, generøsitet og passion for spillet. Hans tab mærkes dybt af dem, der kendte ham, og hans arv vil leve videre gennem utallige spillere.

Kilder: Facebook, Polygon