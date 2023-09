macOS Sonoma: Hvad kan du forvente af den seneste version af macOS

Apple har annonceret udgivelsesdatoen for macOS Sonoma, også kendt som macOS 14, som vil være tilgængelig for offentligheden den 26. september. Denne seneste version af macOS bringer flere nye funktioner, der forbedrer brugeroplevelsen og gør den mere lig iOS.

En af de vigtigste opdateringer i macOS Sonoma er tilføjelsen af ​​desktop-widgets, som vil give Mac-brugere mulighed for at tilpasse deres desktops med nyttige og interaktive widgets. Denne funktion har været meget populær på iOS-enheder, og nu kan Mac-brugere nyde den samme bekvemmelighed og funktionalitet.

Videokonferencer er blevet en væsentlig del af vores liv, og macOS Sonoma sigter mod at forbedre denne oplevelse med nye funktioner. Operativsystemet vil introducere skærmdelingsværktøjer og en Presenter Overlay, som gør det muligt for højttalere at bevæge sig rundt foran en delt skærm under videoopkald.

Safari, standardbrowseren i macOS, vil også modtage betydelige opdateringer i Sonoma. En af de bemærkelsesværdige tilføjelser er browserprofiler, som giver brugerne mulighed for at oprette forskellige sæt bogmærker og tilpasse deres browsingoplevelse baseret på deres præferencer. Derudover vil søgefunktionaliteten i Safari være mere responsiv og give brugerne hurtigere og mere præcise resultater.

For at installere macOS Sonoma skal du bruge en kompatibel enhed. De tidligste modeller, der understøtter dette operativsystem, inkluderer 2018 MacBook eller Mac Mini, 2019 iMac, 2017 iMac Pro, 2019 Mac Pro eller 2022 Mac Studio. Det er vigtigt at sikre, at din enhed opfylder minimumskravene for at nyde de opdaterede funktioner og forbedringer, som Sonoma tilbyder.

Som konklusion lover macOS Sonoma at bringe spændende nye funktioner og forbedringer til Mac-brugere. Med desktop-widgets, forbedrede videokonferencefunktioner og en mere responsiv Safari-browser vil denne seneste version af macOS give en bedre brugeroplevelse og en tættere integration med iOS-enheder.

Definitioner:

– macOS: En række styresystemer udviklet af Apple Inc. til deres Macintosh-computere.

– Sonoma: Kodenavnet til den seneste version af macOS, også kendt som macOS 14.

– iOS: Det mobile styresystem udviklet af Apple Inc. til deres iPhone-, iPad- og iPod Touch-enheder.

