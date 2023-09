En kærlig afsked med Lou Rabito, den ansete assisterende sportsredaktør og digital innovator hos The Inquirer

Lou Rabito, et elsket medlem af The Inquirer-familien, døde desværre den 7. september i en alder af 61 af metastatisk kræft i blindtarmen. I løbet af sine 33 år hos The Inquirer havde Rabito forskellige roller, herunder assisterende sportsredaktør, reporter, forstads nyhedsredaktør og digital producer. Han ydede betydelige bidrag til udgivelsen og spillede en central rolle i at transformere den fra en avis, der kun er trykt, til en succesfuld digital-first-platform.

En af Rabitos største bedrifter var at skabe Rally high school-sportssektionen i 2009. Han havde tilsyn med et team af forfattere, freelancereportere, fotografer og videografer, der dækkede over 100 gymnasier i det sydøstlige Pennsylvania og South Jersey. Kendt for sine omhyggelige redigeringsevner og evne til at håndtere natlige deadlines med ro, blev Rabito højt respekteret af sine kolleger. Hans afslappede natur og støttende attitude inspirerede mange, hvilket gjorde deres tid på The Inquirer mindeværdig.

Rabitos dedikation til sit håndværk var tydelig i hans engagement i at forbedre arbejdet for dem omkring ham. Han gav vejledning og mentorskab, og opmuntrede altid sine forfattere til at stræbe efter ekspertise. Tidligere kollega Matt Breen krediterer Rabito som både redaktør og lærer, hvilket presser dem til konstant at forbedre sig. Rabitos kærlighed til journalistik strakte sig ud over hans arbejde på The Inquirer. Han havde tidligere arbejdet hos Orange County Register, Pasadena Star-News og United Press International, hvilket gav en varig indvirkning på branchen.

Uden for jobbet værdsatte Rabito sin familie og viste stolt billeder af sine døtre på sit skrivebord og delte historier om sin kone og familie med alle, der kiggede forbi for en snak. Han var en kærlig ægtemand, far og bedstefar, og hans familie havde en særlig plads i hans hjerte. Rabito vil blive husket som en godhjertet person, der altid stræbte efter at gøre sit bedste og gøre en positiv forskel i andres liv.

kilder:

"Longtime Inquirer assisterende sportsredaktør Lou Rabito dør i en alder af 61" - The Philadelphia Inquirer