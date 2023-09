Humane Society for Tacoma & Pierce County forbedrer hjemmesidens tilgængelighed med Recite Me-hjælpeteknologi

Humane Society for Tacoma & Pierce County har taget et skridt i retning af inklusivitet ved at tilbyde en inkluderende onlineoplevelse gennem Recite Me-hjælpeteknologi. Dette tiltag har til formål at fjerne barrierer og give adgang til onlineindhold og tjenester for alle besøgende på webstedet.

I tråd med krisecentrets mangfoldigheds- og inklusionsstrategi giver de nye tilgængeligheds- og sprogstøtteværktøjer besøgende mulighed for at tilpasse deres digitale oplevelse. Dette er især gavnligt for personer med handicap, indlæringsvanskeligheder, synshandicap og dem, hvis modersmål ikke er engelsk. Disse værktøjer imødekommer behovene hos over 25 % af befolkningen, som kan støde på forhindringer, når de navigerer på krisecentrets hjemmeside.

Den assisterende værktøjslinje Recite Me, der er vist på Humane Society for Tacoma & Pierce Countys hjemmeside, tilbyder en række funktioner. Disse inkluderer skærmlæsningsfunktionalitet, flere læsehjælpemidler, tilpassede stylingmuligheder og en on-demand live-oversættelsesfunktion. Med understøttelse af over 100 sprog, inklusive 65 tekst-til-tale-muligheder, sikrer værktøjslinjen, at alle besøgende kan få adgang til krisecentrets informationer og tjenester problemfrit.

Leslie Dalzell, administrerende direktør for Humane Society for Tacoma & Pierce County, understreger vigtigheden af ​​at skabe et inkluderende miljø, hvor medlemmer af samfundet føler sig velkomne og inkluderet. Tilføjelsen af ​​værktøjslinjen udvider rækkevidden af ​​deres supporttjenester og hjælper med at holde flere kæledyr og familier sammen.

I dagens digitale verden kan adgangsbarrierer være til ulempe for personer, der mangler de nødvendige værktøjer til at navigere onlineindhold effektivt. Ross Linnett, grundlægger og administrerende direktør for Recite Me, understreger betydningen af ​​at tilbyde en inkluderende onlineoplevelse, der imødekommer behovene hos alle individer. Med flere organisationer, der anvender tilgængelighedsværktøjer, bliver det nemmere for dem, der står over for onlinebarrierer, at få adgang til information og tjenester problemfrit.

For at udforske krisecentrets tilgængelighedsstøtteværktøj skal du besøge Humane Society for Tacoma & Pierce Countys hjemmeside og klikke på "Tilgængelighedsværktøjer" øverst til højre på siden.

Kilder: The Humane Society for Tacoma & Pierce County