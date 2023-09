Herr Memorial Library fremmer digital inklusion under Digital Inclusion Week

Herr Memorial Library i Mifflinburg er dedikeret til at fremme digital lighed og inklusivitet i samfundet. Som en del af Digital Inclusion Week, som finder sted fra den 2. oktober til den 6. oktober, arrangerer biblioteket en række særlige begivenheder for at uddanne og styrke enkeltpersoner om fordelene ved digital inklusion.

Digital inklusion refererer til indsatsen for at sikre, at alle individer, uanset deres socioøkonomiske status, har adgang til og mulighed for at bruge informations- og kommunikationsteknologier (IKT'er) såsom computere og internettet. Det har til formål at bygge bro over den digitale kløft og give lige muligheder for individer, som ellers kan blive efterladt i den stadig mere digitale verden.

Under Digital Inclusion Week vil Herr Memorial Library være vært for forskellige arrangementer for at fremme digital inklusion. Disse arrangementer kan omfatte workshops om grundlæggende computerfærdigheder, internetsikkerhed og onlineressourcer til forskning og læring. Ved at tilbyde disse uddannelsesmuligheder sigter biblioteket mod at give medlemmer af samfundet mulighed for at forbedre deres digitale færdigheder og blive mere selvsikre og kompetente til at bruge digitale teknologier.

Bibliotekets deltagelse i Digital Inclusion Week stemmer overens med dets mission om at tjene som en ressource og et samlingssted for alle medlemmer af samfundet. Ved at fremme digital lighed og rummelighed arbejder biblioteket på at indsnævre den digitale kløft og sikre, at alle har adgang til de muligheder og ressourcer, som den digitale tidsalder tilbyder.

Samlet set er Digital Inclusion Week på Herr Memorial Library et vigtigt initiativ, der har til formål at uddanne og styrke enkeltpersoner om fordelene og vigtigheden af ​​digital inklusion. Ved at fremme digital lighed i fællesskabet gør biblioteket en betydelig indvirkning på dets kunders liv og giver dem de værktøjer og færdigheder, der er nødvendige for at trives i den digitale verden.

