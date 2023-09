LG's C3 OLED-tv: En solid aftale for sublim billedkvalitet

LGs seneste serie af OLED-tv har endelig set en markant prisreduktion, hvilket gør dem mere tilgængelige for forbrugerne. Især 42-tommer C3 OLED er nu tilgængelig for under £1000, hvilket repræsenterer en £400 rabat fra dens oprindelige udsalgspris.

Selvom C3 ikke er en komplet overhaling sammenlignet med sin forgænger, C2, tilbyder den nogle bemærkelsesværdige forbedringer. Den nye model har Alpha 9 Gen 6-processoren, som forbedrer brugeroplevelsen og introducerer nye interne funktioner. En af disse funktioner er Object Enhancer, som forbedrer forgrundsfigurer og rekvisitter i scener. Derudover opskalerer LGs AI Super Upscaling Pro sub-4K-optagelser og reducerer støj for skarpere billeder. C3 inkluderer også Quick Media Switching VRR, hvilket eliminerer den sorte skærm, der opstår, når der skiftes input.

Selvom det mangler Evo-panelet, der findes i større modeller, hvilket resulterer i lavere lysstyrke, leverer C3's OLED-skærm stadig naturtro farver, uovertruffen kontrast og dybe sorte farver. Brugere har rost sidste års C2-model for dens exceptionelle ydeevne, hvilket gør den velegnet til forskelligt indhold, lige fra film til tv-serier.

For yderligere at forbedre sin appel er C3 udstyret med fire HDMI 2.1-porte, der er i stand til 4K/120Hz output. Spillere vil sætte pris på denne funktion, da den giver mulighed for glat gameplay på konsoller eller pc'er. Tv'et tilbyder også VRR-understøttelse med HDMI Forum VRR, AMD FreeSync og Nvidia G-Sync, hvilket sikrer en rivefri og hakkenfri spiloplevelse.

Med prisfaldet på LGs OLED-tv giver C3 en glimrende mulighed for at investere i et kompakt tv i høj kvalitet med imponerende billedkvalitet og en responsiv brugeroplevelse. Uanset om du er cinefil eller gamer, er denne aftale værd at overveje.

kilder:

– Ingen URL angivet.