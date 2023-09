LG afslører 118-tommer MAGNIT Micro LED TV

By

LG er gået ind på Micro LED TV-markedet med sit seneste tilbud, 118-tommer MAGNIT. Dette nye TV er i øjeblikket den nærmeste konkurrent til Samsungs The Wall 110-tommer, som har domineret markedet siden lanceringen.

118-tommer LG MAGNIT har et 4K Micro LED-panel med en 120Hz opdateringshastighed, 250-nit lysstyrke og HDR10 og HDR10 Pro-understøttelse. Den er drevet af LGs Alpha 9-processor og kører på virksomhedens WebOS-platform. Tv'et inkluderer også AirPlay 2 og Miracast-integration og to 50-watt højttalere for en fordybende lydoplevelse.

LG MAGNIT kommer dog med et heftigt prisskilt på $237,000, hvilket gør det dyrere end Samsungs 110-tommer tilbud til en pris på $149,999. LG har endnu ikke annonceret tilgængeligheden af ​​tv'et.

Udover MAGNIT har LG også introduceret LG OLED M3-serien, der består af tre størrelser: 77-tommer, 83-tommer og 97-tommer. Disse OLED-tv'er har en 4K-opløsning og en 120Hz opdateringshastighed. Det iøjnefaldende træk ved OLED M3 er dens trådløse tilslutningsløsning, kendt som Zero Connect-boksen, som eliminerer behovet for, at kabler skal forbindes direkte til tv'et.

Ifølge LG er OLED M3 det første forbruger-tv, der tilbyder video- og lydtransmission i realtid ved op til 4K 120Hz gennem sin trådløse tilslutningsløsning. Priser og tilgængelighed for OLED M3-serien er endnu ikke offentliggjort.

