La-Z-Boy fokuserer på kundecentricitet for at forblive konkurrencedygtig

La-Z-Boy, det ikoniske møbelmærke, har ansat Jorge Calvachi som direktør for insights for at etablere en forbrugerindsigtsfunktion for første gang i sin næsten 100-årige historie. Calvachi mener, at den nye konkurrencefordel i enhver industri, inklusive møbler, er forbrugerorienteret.

En udfordring for La-Z-Boy er, at den har flere kontaktpunkter med forbrugerne gennem forskellige kanaler, og kundeoplevelsen er typisk hybrid. Calvachi fandt ud af, at forbrugerne tager længere tid at foretage et møbelkøb, og at browsing online efterfulgt af in-store test for komfort er en væsentlig del af rejsen. Erfaringerne mellem digitalt og i butikken har dog ikke været konsekvente.

For at løse denne udfordring skaber Calvachi en kundeoplevelseshub ved hjælp af InMoment, en kundeoplevelsesvirksomhed. De vil som udgangspunkt samle data fra digitale kanaler og gradvist inkorporere data fra andre kontaktpunkter. Målet er at have et holistisk syn på kunderejsen for at træffe bedre organisatoriske beslutninger.

Selvom teknisk implementering måske ikke er vanskelig, er det den virkelige udfordring at få løsningen i brug i en veletableret organisation. Calvachi og InMoment er fokuseret på at få buy-in fra interessenter for at sikre en vellykket implementering.

Det ultimative mål for succes for La-Z-Boy er at give kunden en samlet oplevelse i stedet for blot at fokusere på konverteringer og vækst i omsætningen.

kilder:

– MarTech i dag