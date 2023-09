KPMG opretter AI og Digital Innovation Group

Resumé: KPMG LLP har annonceret etableringen af ​​en AI og digital innovationsgruppe ledet af næstformand Steve Chase. Gruppen vil fokusere på at investere i og inkubere nye tjenester og løsninger til kunder, integrere nye teknologier i eksisterende tjenester og drive intern transformation.

KPMG LLP, et fremtrædende regnskabs- og professionelt servicefirma, har afsløret dannelsen af ​​en AI og digital innovationsgruppe. Ledet af den nyudnævnte næstformand Steve Chase, sigter denne gruppe mod at investere i og inkubere nye tjenester og løsninger til kunder, mens nye teknologier integreres i eksisterende tjenester.

Ud over disse ansvarsområder vil Chase føre tilsyn med AI Center of Excellence, som omfatter KPMGs AI-klienttjenester, AI Innovation Lab og udviklingen af ​​principper og politikker for ansvarlig brug. Dette initiativ understreger KPMG's forpligtelse til at opretholde førende ledelse og sikre ansvarlig brug af AI-teknologier.

Som konsulentpraksisleder for KPMG gennem det sidste årti, bringer Chase omfattende erfaring og ekspertise til sin nye rolle. Hans udnævnelse er et eksempel på KPMG's dedikation til at pleje talent indefra og udnytte styrkerne i dets ledelsesteam.

Dette strategiske træk fra KPMG stemmer overens med den voksende betydning af kunstig intelligens og digital innovation i forretningslandskabet. Ved at etablere en specialiseret gruppe med fokus på disse områder sigter KPMG efter at forblive på forkant med teknologiske fremskridt og levere banebrydende løsninger til sine kunder.

kilder:

– Bloomberg Tax Automation