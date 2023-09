KPMG etablerer AI og Digital Innovation Group, udnævner Steve Chase til næstformand

KPMG LLP, det amerikanske revisions-, skatte- og rådgivningsfirma, har annonceret oprettelsen af ​​en AI og Digital Innovation-gruppe, som vil blive ledet af Steve Chase, den nyudnævnte næstformand. Dette skridt understreger KPMG's forpligtelse til at omfavne nye teknologier og fremme innovation i virksomheden.

Etableringen af ​​AI og Digital Innovation-gruppen kommer på et tidspunkt, hvor kunstig intelligens (AI) skal forstyrre forskellige industrier, herunder professionelle tjenester. KPMG erkender dog, at ansvarlig AI-implementering også kan give betydelige muligheder for vækst.

"AI vil være forstyrrende for KPMG og professionelle tjenester, for kunder på tværs af brancher og for samfundet mere bredt; Ansvarlig kunstig intelligens giver dog også enorme muligheder,” sagde KPMG's formand og administrerende direktør, Paul Knopp.

Steve Chase vil i sin nye rolle lede indsatsen for at investere i og inkubere nye tjenester og løsninger til kunder, integrere nye teknologier i eksisterende tjenester, transformere interne operationer og sikre, at KPMG opretholder førende styring og ansvarlig brug af AI.

Chase vil også føre tilsyn med KPMGs AI Center of Excellence, som vil omfatte KPMGs AI-klienttjenester, AI Innovation Lab og principper og politikker for ansvarlig brug.

"I dag er et skelsættende øjeblik for KPMG, og jeg er beæret over at påtage mig denne nye rolle," sagde Chase. "Vi har et hold i verdensklasse, som vil fremskynde innovationen hos KPMG og give et presserende og fast fokus på, hvordan vi transformerer KPMG gennem systemisk indførelse af kunstig intelligens, data og ny teknologi."

Denne meddelelse følger adskillige andre vigtige tiltag fra KPMG for at omfavne AI. Disse omfatter udrulning af generative AI-kapaciteter til alle medarbejdere, der gør dem i stand til at arbejde hurtigere og mere strategisk, og udvidede alliancer med Google og Microsoft.

Steve Chase har tidligere ledet KPMG's Consulting-praksis i det sidste årti, og med sin overgang til AI og Digital Innovation-gruppen bliver Atif Zaim den næste Consulting Leader for KPMG Advisory.

KPMG LLP er det amerikanske firma i den globale KPMG-organisation, som opererer i 143 lande og territorier verden over. KPMG er bredt anerkendt for sit engagement i samfundstjeneste, inklusion og mangfoldighed og udryddelse af analfabetisme i barndommen.

