Kerala sigter efter Total Digital Literacy

Kerala, den første stat i Indien, der opnår total læsefærdighed, er nu fokuseret på at opnå total digital læsefærdighed, siger generaluddannelsesminister V. Sivankutty. Da Sivankutty talte ved overholdelse af den internationale alfabetiseringsdag på statsniveau, fremhævede Sivankutty vigtigheden af ​​digital færdighed i nutidens teknologiske fremskridt. Han nævnte, at uddannelsessektoren med succes har fastholdt de fremskridt, der er opnået med hensyn til læsefærdighedsdækning, men digital færdighed er blevet afgørende for, at enkeltpersoner kan trives i den moderne verden.

Staten har påtaget sig adskillige projekter gennem State Literacy Mission Authority for at forbedre den digitale færdighed. Den indledende fase af det samlede digitale færdighedsprojekt har til formål at forbedre læsefærdighedsstandarderne for elever fra de planlagte kaster og planlagte stammer i otte distrikter. Ved at adressere den uddannelsesmæssige og sociokulturelle forskel mellem kvinder i disse marginaliserede samfund håber projektet at styrke individer og bygge bro over den digitale kløft.

Direktøren for statsrådet for uddannelsesforskning og -uddannelse (SCERT), Jayaprakash RK, ledede funktionen, hvilket indikerede regeringens forpligtelse til at fremme digitale færdigheder. Andre nøgletalere ved arrangementet omfattede Samagra Shiksha Kerala State projektdirektør Supriya AR, State Institute of Educational Technology (SIET) Kerala direktør B. Aburaj, State Council for Open and Lifelong Education (SCOLE) Kerala næstformand P. Pramod og staten Literacy Mission Authority direktør AG Oleena.

Ved at fokusere på digitale færdigheder tager Kerala endnu et skridt hen imod at skabe et inkluderende og bemyndiget samfund. Gennem disse initiativer sigter staten mod at udstyre sine borgere med de nødvendige færdigheder til at udnytte de muligheder, som den digitale æra tilbyder, yderligere at fremme uddannelse og socioøkonomisk udvikling.

