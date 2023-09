iPhone 15 kan møde udfordringer med kinesisk regering og mangel på materialeopgraderinger, siger JP Morgan

Investeringsfirmaet JP Morgan har revideret sin mening om Apples kommende iPhone 15-serie og udtalt, at der ikke er væsentlige forbedringer for at lokke købere. Firmaet hævede oprindeligt Apples målpris til $235 i august, men har nu droppet sin positive holdning og reduceret kursmålet til $230. JP Morgan mener, at volumencyklussen for iPhone 15 hovedsageligt vil blive drevet af udskiftninger og opgraderinger af den eksisterende brugerbase, snarere end eventuelle materielle opgraderinger.

Ifølge JP Morgan vil den gennemsnitlige forbruger sandsynligvis kun bemærke en ændring i det opdaterede kabinet, hvor iPhone 15 forventes at have et titanium cover til Pro-modeller i stedet for rustfrit stål. Firmaet foreslår, at Apple kan implementere en prisstigning på tværs af alle niveauer for at opretholde et rigere produktmix. JP Morgan mener, at stigende priser på alle iPhones, snarere end kun Pro-modellerne, vil forhindre en voksende prisforskel og tilskynde forbrugerne til at vælge avancerede enheder.

JP Morgan erkender også, at det nylige forbud mod iPhones blandt kinesiske statsansatte og lanceringen af ​​Huaweis Mate 60 Pro kan udgøre udfordringer for Apples markedsandel i Kina. Firmaet forventer dog ikke, at disse restriktioner vil påvirke volumenudsigterne væsentligt, da tidligere restriktioner ikke har ændret forbrugernes købsadfærd. Ikke desto mindre antyder JP Morgan, at restriktionerne vil gøre det sværere for Apple at fortsætte med at vinde markedsandele i Kina.

JP Morgan tilskriver sin beslutning om at sænke prismålet til lave forventninger til iPhone-volumen og flere modvind. Firmaet bemærker, at der er mindre investorspænding op til lanceringen af ​​iPhone 15 sammenlignet med tidligere år på grund af forbrugsbegrænsninger og et mere konkurrencepræget landskab. Mens de fleste analytikere kun forudser prisstigninger for Pro-modellerne, forventer JP Morgan, at priserne vil stige på tværs af alle iPhones.

kilder:

JP Morgan

AppleInsider