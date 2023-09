Investorer forbliver skeptiske over for Apples kommende iPhone-lancering

Ifølge analytiker Samik Chatterjee fra JPMorgan står Apple over for en udfordring, da investorer fastholder et pessimistisk syn på virksomhedens kommende iPhone-lancering. Chatterjee gentog sin overvægtsvurdering på Apples aktie, men justerede sit kursmål til $230, en reduktion på $5. På trods af faldet tyder den nye prognose stadig på en potentiel stigning på 30 % fra den foregående dags lukkekurs.

Chatterjee forklarede i en note, at aktiens præstation for resten af ​​året er afhængig af at overgå investorernes nuværende lave forventninger til iPhone 15-lanceringen. Apples aktier har allerede oplevet et fald på næsten 8.5 % i dette kvartal, med en betydelig del af tabene i denne uge på grund af rapporter, der tyder på, at kinesiske regeringspersonale kan få forbud mod at bruge iPhones.

Selvom den kommende iPhone-lancering slår lave investorforventninger, mener Chatterjee, at aktiens vækstpotentiale for resten af ​​2023 vil være begrænset. Dette tilskrives Apples stærke præstation tidligere på året og en indtjeningsmultipel, der er cirka 61 % højere end i andet halvår af 2019.

Chatterjee trak en parallel til et tidligere scenarie, hvor Apples aktier klarede sig bedre ved at opfylde eller overgå investorernes lave forventninger til iPhone 11. Han nævnte, at eftersom iPhone 15 ikke har væsentlige opgraderinger, vil forbrugernes efterspørgsel primært være drevet af ønsket om at erstatte eller opgradere eksisterende modeller. Chatterjee foreslog, at en prisstigning på tværs af alle iPhone-modeller, i stedet for udelukkende at målrette mod Pro-modellerne, kunne tilskynde forbrugerne til at vælge de avancerede enheder.

På trods af disse kortsigtede udfordringer fastholdt Chatterjee et positivt syn på Apples iPhone- og tjenesterindtægter. Han identificerede forskellige katalysatorer, der kunne bidrage til omsætningsvækst og overordnet potentiale, såsom virksomhedens transformation til tjenester, vækst i den installerede base, teknologisk lederskab og fleksibel kapitaludbredelse.

Som konklusion, mens Apples aktie har stået over for nylige tilbageslag, mener Chatterjee, at der er uudnyttede områder med vækst og finansielt potentiale, som i øjeblikket er undervurderet af investorer. Med en forventning om tocifret indtjeningsvækst og en potentiel omvurdering af aktierne, er Chatterjee fortsat optimistisk med hensyn til Apples fremtidsudsigter.

