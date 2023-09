Qualcomm leverer Snapdragon 5G-modemer til Apples fremtidige smartphone-lanceringer

Mobilchipleverandøren Qualcomm har indgået en aftale med teknologigiganten Apple om at levere Snapdragon 5G Modem RF-systemer til smartphone-lanceringer mellem 2024 og 2026. Dette partnerskab kommer på et tidspunkt, hvor Apple står over for udfordringer i Kina og har til formål at styrke sin forsyningskæde i andre regioner . Selvom værdien af ​​aftalen ikke blev oplyst af Qualcomm, spekulerer eksperter på, at den er milliarder af dollars værd.

Denne nye aftale bygger på en tidligere aftale underskrevet mellem Qualcomm og Apple i 2019, som løste en juridisk kamp mellem de to virksomheder. Ifølge Reuters afsluttes leveringsaftalen fra denne aftale i år. Det betyder, at de kommende iPhones, der vil blive annonceret af Apple, vil være de sidste, der frigives under den tidligere aftale.

Samarbejdet mellem Qualcomm og Apple er væsentligt i chipindustrien, da Qualcomm er en førende udbyder af mobilchips, mens Apple har en betydelig tilstedeværelse på smartphonemarkedet. UBS-analytikere anslår, at Qualcomm tjente cirka 7.26 milliarder dollars ved at levere chips til Apple i 2022.

Ved at sikre leveringen af ​​Snapdragon 5G Modem RF-systemer fra Qualcomm sigter Apple mod at inkorporere banebrydende 5G-teknologi i sine fremtidige smartphone-modeller. Snapdragon 5G Modem RF Systems tilbyder avancerede funktioner og ydeevne, som gør det muligt for Apple at levere forbedrede tilslutningsmuligheder og hurtigere datahastigheder til sine brugere.

Samlet set styrker dette partnerskab Qualcomms position som en nøglespiller i mobilchipindustrien og sikrer Apples adgang til avanceret chipteknologi til deres kommende smartphoneudgivelser.

kilder:

– Reuters (URL: [kildeartikel])