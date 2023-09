Israels centralbank overvejer at udstede digital shekel

Israels centralbank, Bank of Israel, undersøger muligheden for at udstede en digital shekel for at forbedre landets betalingssystemer. Mens beslutningen om at lancere en digital shekel endnu ikke er truffet, er centralbanken fortsat forpligtet til at skubbe grænsen for digitale valutaer.

Centralbanken begyndte at undersøge og forberede den potentielle udstedelse af en digital shekel i november 2021 som et middel til at skabe et mere effektivt betalingssystem. Israel havde oprindeligt overvejet at udstede en centralbanks digital valuta (CBDC) i slutningen af ​​2017, og det seneste fokus på en digital shekel er i tråd med globale tendenser i avancerede økonomier.

Bank of Israels guvernør Amir Yaron udtalte, at beslutningen om at udstede en digital shekel stadig er åben, som det er i de fleste avancerede økonomier. Imidlertid er centralbanken dedikeret til at forblive på forkant med CBDC-udforskning og støtte bestræbelser på at modernisere betalingssystemer og det finansielle system som helhed.

Israels centralbank har allerede samarbejdet med sin modpart i Hong Kong og Bank for International Settlements om Sela-projektet. Dette projekt har demonstreret gennemførligheden af ​​et detail-CBDC, der kombinerer tilgængelighed, konkurrence og robust cybersikkerhed, samtidig med at fordelene ved fysiske kontanter bevares.

En digital shekel kan øge konkurrencen i Israels finansielle system, som i øjeblikket er domineret af nogle få store banker og institutioner. Viceguvernør Andrew Abir understregede behovet for lige vilkår, der gør det muligt for nye aktører at tilbyde finansielle produkter. Den seneste stigning i rentesatserne har fremhævet eksisterende bankers begrænsninger med hensyn til at overføre rentestigninger til kundernes saldi, hvilket har ført til offentlig utilfredshed.

Bank of Israel anerkender den hurtige digitalisering af økonomien og ser de potentielle fordele ved en digital shekel. Hvis den implementeres, sigter centralbanken mod at prioritere privatlivets fred i digitale transaktioner, og sikre mindst samme niveau af privatliv som eksisterende digitale betalingsmetoder.

Mens beslutningen om en digital shekel endnu ikke er afsluttet, undersøger Bank of Israel aktivt mulighederne og forbliver på forkant med CBDC-forskning og -udvikling.

