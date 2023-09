Israels centralbank overvejer at udstede digital shekel for at modernisere betalingssystemer

Israels centralbank, Bank of Israel, går videre med planer om at indføre en digital shekel for at forbedre landets betalingssystemer. Selvom banken endnu ikke har taget en endelig beslutning om, hvorvidt den skal lancere en digital shekel, er den fortsat forpligtet til at forblive på forkant med digital valutaudforskning og støtte indsatsen for at fremme betalingssystemer og det finansielle system som helhed.

Bank of Israel har udført forskning og forberedelse til den mulige udstedelse af en digital shekel siden november 2021. Behovet for et mere effektivt betalingssystem har drevet dette initiativ, da banken erkendte de potentielle fordele ved en centralbanks digital valuta (CBDC) ) allerede i 2017.

Bank of Israels guvernør Amir Yaron understregede vigtigheden af ​​at følge med digitaliseringen af ​​økonomien og lukke kløften med andre avancerede økonomier. Han understregede også, at hvis Israel skulle indføre en digital shekel, ville det prioritere at opretholde privatlivsniveauer, der er sammenlignelige med eller potentielt højere end dem, der tilbydes af eksisterende digitale betalingsmetoder.

Viceguvernør Andrew Abir fremhævede potentialet for en digital shekel til at introducere mere konkurrence i Israels finansielle system, som i øjeblikket er domineret af nogle få store banker og institutioner. Ved at give lige vilkår kan en CBDC gøre det muligt for nye markedsdeltagere at tilbyde finansielle produkter og tjenester.

Bank of Israels Sela-projekt, udført i samarbejde med Hong Kong Monetary Authority og Bank for International Settlements, har vist gennemførligheden af ​​en detail-CBDC. Dette projekt fokuserer på at kombinere tilgængelighed, konkurrence og cybersikkerhedsforanstaltninger og samtidig bevare fordelene ved fysiske kontanter.

Centralbankens overvejelse af en digital shekel kommer som svar på offentlighedens krav om et mere retfærdigt finansielt system. Den seneste stigning i rentesatserne fremhævede behovet for øget konkurrence, da kommercielle banker ikke fuldt ud overførte rentestigninger til deres kunders saldi, hvilket førte til offentlig tilbageslag.

Som konklusion, mens Bank of Israel endnu ikke har truffet en fast beslutning om at udstede en digital shekel, forfølger den aktivt efterforskningen og udviklingen af ​​en digital valuta for at modernisere betalingssystemer og fremme et mere konkurrencedygtigt finansielt landskab i landet.

