Vigtigheden af ​​at sikre din digitale forsyningskæde

Cybersikkerhed er en topprioritet for organisationer i nutidens digitale landskab. Små og mellemstore virksomheder brugte over 280 millioner pund på cybersikkerhed i 2022, hvilket understreger dens betydning i moderne forretningsdrift. Mens organisationer investerer kraftigt i at beskytte deres API'er, cloud-infrastruktur og hardware, overser de ofte de sårbarheder, der er forbundet med deres digitale forsyningskæde.

Et forsyningskædeangreb opstår, når angribere infiltrerer en betroet tredjepartsleverandør eller leverandør, der leverer produkter, komponenter eller tjenester til målorganisationen. Med andre ord er din organisation kun så sikker som det svageste led i din digitale forsyningskæde. Mange websteder er afhængige af tredjeparts- og open source-elementer, som kan introducere sårbarheder i deres kode. At identificere kilden til disse komponenter og vurdere deres sikkerhed kan være en udfordrende opgave.

For at mindske de risici, der er forbundet med din digitale forsyningskæde, er det vigtigt at vurdere sikkerhedspraksis hos ingeniører og virksomheder, der bygger de softwarekomponenter, du importerer. Se efter indikatorer for deres engagement i softwaresikkerhed, såsom regelmæssige opdateringer og omfattende kodedækning. Overvej desuden resultaterne af virksomheder, der er afhængige af den software, de bygger, da de er mere tilbøjelige til at prioritere rettidige opdateringer.

Selvom det er afgørende at sikre softwareforsyningskæden, er det vigtigt at finde en balance mellem cybersikkerhed og projektproduktivitet. Omfavnelse af nye værktøjer og tilgange, såsom security-as-code og DevSecOps, kan løse sikkerhedsproblemer tidligere i udviklingsprocessen og øge produktiviteten. Forskellige leverandører, herunder Google og Snyk, tilbyder værktøjer, der understøtter moderne sikkerhedskoncepter.

Supply chain-angreb kan have betydelige konsekvenser, som demonstreret af SolarWinds-angrebet i 2020. Angribere injicerede ondsindet kode i SolarWinds' softwaresystem, hvilket kompromitterede ikke kun virksomheden, men også dens 30,000 kunder. Organisationer må ikke stole blindt på deres digitale forsyningskæde og bør udføre due diligence for at minimere sikkerhedstrusler.

Sikring af din digitale forsyningskæde er et vigtigt aspekt af omfattende cybersikkerhed. Ved at identificere sårbarheder, evaluere leverandørernes sikkerhedspraksis og anvende moderne sikkerhedsværktøjer og -tilgange kan organisationer forbedre deres forsvar mod forsyningskædeangreb.

