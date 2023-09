iQOO 12: Nye rygter og lækager om kommende smartphone

iQOO 12, efterfølgeren til iQOO 11, er allerede på vej rundt i rygtebørsen. Seneste rapporter tyder på, at den kommende enhed vil have nogle imponerende specifikationer, herunder en højopløselig OLED-skærm, en kraftfuld kameraopsætning og hurtigopladningsmuligheder.

Ifølge Digital Chat Station, en pålidelig kilde fra Kina, vil iQOO 12 prale af en "2K" opløsning E7 OLED-skærm med en opdateringshastighed på 144 Hz. Det betyder, at brugerne kan forvente en QHD-skærm med glatte og skarpe billeder. Derudover rygtes det, at enheden har en metalramme og en ultralyds-fingeraftrykssensor på skærmen for bekvem og sikker oplåsning.

Kamerasystemet på iQOO 12 forventes at blive et stort højdepunkt. Hovedkameraet bagpå siges at bruge OmniVision OV50H-sensoren, der har en opløsning på 50 MP og en pixelstørrelse på 1.2 µm. Derudover kan enheden inkludere et 64 MP periskop-zoomkamera med OmniVision OV64B-sensoren. Denne opsætning lover imponerende fotograferingsmuligheder med detaljerede og zoomede billeder.

Rygter tyder også på, at iQOO 12 vil understøtte 200W kablet opladning, hvilket indikerer tilstedeværelsen af ​​et betydeligt batteri. Den nøjagtige batterikapacitet er ikke blevet oplyst endnu, men det forventes at være "superstort" for at imødekomme de krævende strømkrav.

Selvom ingen officiel udgivelsesdato er blevet bekræftet, forventes iQOO 12 at finde vej til internationale markeder i første kvartal af 2024. Rapporter spekulerer i, at enheden vil komme i flere modeller, muligvis inklusive en standard iQOO 12 og en mere avanceret iQOO 12 Pro. Detaljerne ovenfor er dog primært relateret til Pro-modellen, i henhold til aktuelle oplysninger.

Samlet set tegner iQOO 12 sig til at være en imponerende flagskibssmartphone med avancerede kamerafunktioner, en højopløsningsskærm og hurtigopladningsmuligheder. Efterhånden som flere detaljer dukker op, venter teknologientusiaster spændt på den officielle meddelelse for at se, hvordan enheden vil klare sig i den virkelige verden.

kilder:

– Digital Chat Station