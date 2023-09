Apple-kunder står over for 20 £ ekstra opladning for skift af iPhone-opladningsport

Apple skal for første gang i 11 år ændre opladningsporten og kabler på sine iPhones for at overholde EU-reglerne. EU-lovgivningen kræver, at alle telefoner bruger USB-C-standarden, og Apple forventes at indføre denne standard i sine kommende iPhone-modeller. Denne ændring kommer dog med en omkostning for kunderne.

Det nye ladekabel vil være inkompatibelt med de nuværende opladningsklodser, som mange iPhone-ejere bruger. Som et resultat kan nye iPhone-ejere muligvis købe en strømadapter til £19.99 separat. Denne ekstra udgift øger de i forvejen høje omkostninger ved de nyeste iPhone-modeller, hvor iPhone 15 nærmer sig £2,000.

Apples beslutning om ikke længere at inkludere strømadaptere med nye iPhones er et forsøg på at reducere elektronisk affald. Det betyder dog, at kunder, der opgraderer fra ældre modeller, vil opleve, at deres eksisterende adaptere ikke fungerer med de nye enheder. Denne ændring kan føre til frustration i betragtning af, at den ældre USB-standard stadig er meget udbredt.

For at løse dette problem opfordrer Apple angiveligt sine butikspersonale til at sælge vægadaptere sammen med de nye iPhones. Virksomheden har allerede overført sine seneste iPads og bærbare computere til USB-C-forbindelser, og iPhone er den næste enhed, der gennemgår denne ændring.

USB-C-porten tilbyder hurtigere opladningshastigheder og dataoverførsler sammenlignet med den ældre USB-A-port. Mens mange menneskers ældre iPhone-opladningsadaptere bruger USB-A-porten, forventes de nye iPhones at inkludere et kabel med USB-C-standarden i begge ender.

På trods af potentielle gener og ekstra omkostninger for kunderne, anvender Apple denne ændring af opladningsporten globalt. Ved udgangen af ​​næste år skal alle telefoner, der sælges i EU, vedtage USB-C-standarden.

Analytikere spekulerer i, at denne ændring kan påvirke iPhone-salget, da potentielle købere kan forsinke deres opgraderinger. Prisen på de billigste iPhone 15-modeller forventes at forblive på £849, men analytikere forudser, at de dyrere "Pro"-modeller vil se prisstigninger.

Samlet set kan Apples beslutning om at overholde EU-reglerne vedrørende ændringen af ​​opladningsporten udgøre udfordringer for kunderne, men det stemmer overens med den globale indsats for at standardisere enhedsforbindelse.

Definitioner:

– USB-C: USB-C (eller USB Type-C) er en universel standard for opladning og dataoverførsel, der tilbyder hurtigere hastigheder sammenlignet med den ældre USB-A-standard.

– USB-A: USB-A er standard USB-porten, der er blevet brugt i vid udstrækning til opladning og dataoverførsel i computere, biler og opladningsadaptere.

kilder:

– Ingen kilder angivet.