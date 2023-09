Lås op for skjulte funktioner i iMessage for at sende specielle tekster

Har du nogensinde ønsket, at du kunne sende mere end blot en almindelig besked på din iPhones iMessage-app? Nå, det viser sig, at der er en skjult menu spækket med smarte funktioner, som du måske er gået glip af.

Et af de bedste tricks gemt i iMessage er evnen til at sende en eksploderende besked, der oversvømmer skærmen på modtagerens telefon. Forestil dig deres overraskelse, når din besked fylder hele skærmen! Men det er ikke alt – der er andre typer specialtekster, du også kan sende.

Ifølge Apple kan du i Messages-appen animere en enkelt besked med en bobleeffekt eller fylde hele beskedskærmen med en fuldskærmseffekt som balloner eller konfetti. Du kan endda sende en personlig besked med usynligt blæk, der forbliver sløret, indtil modtageren stryger for at afsløre det.

Så hvordan låser du denne skjulte menu op? Det er simpelt. Bare tryk på den besked, du vil sende, som en kæde af emoji, og i stedet for at trykke på Send-ikonet, skal du trykke og holde på den i stedet. Voila! En hemmelig menu vises med flere muligheder, som du kan vælge imellem.

Fanen Skærm i den skjulte menu giver dig mulighed for at sende en eksploderende besked, der oversvømmer modtagerens telefon med din tekst. Men der er også andre muligheder, der er værd at undersøge. Vælger du Slam eller Loud, vil beskeden poppe ud til modtageren, mens Gentle betyder, at beskeden "ankommer blødt".

Den mest nyttige funktion blandt disse skjulte muligheder kaldes Invisible Ink. Den skjuler beskeden for både dig og modtageren, indtil den afsløres med et stryg med fingeren. Dette kan beskytte dine samtaler mod nysgerrige øjne og endda give dig mulighed for sikkert at diskutere tv- eller filmspoilere i en gruppechat.

Med disse skjulte funktioner i iMessage kan du tilføje lidt ekstra flair og overraskelse til dine beskeder. Så gå videre og begynd at udforske den skjulte menu - du kan måske finde nogle andre tricks og overraskelser undervejs!

kilder:

- Apple