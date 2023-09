Med den længe ventede udgivelse af den seneste version af Apples bedst sælgende produkt, iPhone, kun et par timer væk, vokser spændingen. På trods af pres fra EU og Kina i de seneste uger, fortsætter Apple med at dominere smartphonemarkedet. Det globale smartphonesalg har dog været faldende, og det længe ventede Apple virtual reality-headset vil først være tilgængeligt næste år. Headsettet forventes at have et prisskilt på $3,500 (£2,780) eller tilsvarende i nigeriansk valuta, ₦2,749,220.022.

I mellemtiden venter Apple-entusiaster spændt på afsløringen af ​​den 16. generation af iPhone, en enhed, der har revolutioneret smartphonemarkedet siden introduktionen i 2007. På trods af manglen på officielle forhåndsvisninger fra Apple, er der allerede næsten fem milliarder Google-søgeresultater for " iPhone 15." Spekulationer og lækager tyder på, at de nye modeller vil være lettere med en forbedret chip, bedre batterilevetid, forbedrede kamerafunktioner og et titanium-chassis.

En af grundene til, at smartphonesalget aftager verden over, er, at forbrugerne holder på deres enheder i længere perioder. Det skyldes ikke kun omkostningerne, men også fordi ønsket om opgraderinger er blevet mindre. Ben Wood, en smartphone-ekspert, mener, at Apple har indset, at det alene er en betydelig præstation at opretholde store mængder af iPhones.

Ved den årlige begivenhed i september forventes Apple at fremvise den nye iPhone i en teatralsk ekstravaganza, der fremhæver virksomhedens præstationsevner. En bemærkelsesværdig fysisk udvikling i iPhone 15 er dog medtagelsen af ​​en USB-C-opladningskabelport. Dette vil gøre det lettere at forbinde iPhones med andre enheder, der bruger USB-C, i modsætning til det proprietære lightning-kabel, der i øjeblikket bruges af iPhones.

Mens Apple insisterer på, at ændring af produkter fører til større innovation, har EU givet mandat til, at alle bærbare enheder skal være kompatible med en universel oplader inden december 2024. Den kinesiske regering har også for nylig forbudt iPhones fra statsejede bygninger af sikkerhedsmæssige årsager, hvilket har forårsaget Apples aktiekurs at svinge. Ikke desto mindre er iPhones fortsat i høj efterspørgsel, især i Afrika, hvor brugte iPhones er blevet stadig mere populære blandt dem, der tidligere ikke havde råd til dem.

Mens Apple forbereder sig på at frigive iPhone 15, er spørgsmålet tilbage: hvor meget har forbrugerne virkelig brug for, eller ønsker, den nyeste iPhone? Det vil tiden vise.

kilder:

– Zoe Kleinman, "IPhone 15: Hvad kan man forvente af Apples seneste udgivelse," Reuters