Apple afslører iPhone 15: Funktioner, priser og udgivelsesdato

Apple har for nylig afsløret sin længe ventede iPhone 15-serie under en særlig begivenhed i Steve Jobs Theatre i Cupertino, Californien. De nye iPhone 15-modeller er indstillet til at blive frigivet i Aotearoa (New Zealand) den 22. september med priser, der starter ved NZ$1649 for standardmodellen, NZ$2099 for Pro og $2499 for Pro Max.

Under begivenheden afslørede Apple også de nyeste Apple Watch-modeller, som har en ny gestuskontrolfunktion. Med denne funktion kan brugere udføre forskellige funktioner ved at trykke deres tommel- og pegefinger sammen.

Interessant nok blev iPhone 15-serien lanceret med samme basispriser som den tidligere iPhone 14-serie i USA. I New Zealand er base-iPhone 15 dog prissat NZ$50 højere end iPhone 14. iPhone 15 Pros lanceringspris er NZ$100 mere end iPhone 14 Pro, og de nye Plus- og Pro Max-modeller har oplevet en lanceringsprisstigning på NZ$300 sammenlignet med sidste års modeller.

Et bemærkelsesværdigt træk ved iPhone 15-serien er introduktionen af ​​USB-C-porte til opladning. Dette skridt kommer efter, at EU har vedtaget lovgivning, der kræver, at alle små enheder, inklusive smartphones, skal bruge USB-C-opladning inden 2024. Med denne ændring kan den samme ledning, der oplader iPhones, også oplade de fleste moderne Android-telefoner og andre enheder. Derudover giver det mulighed for omvendt opladning, hvilket betyder, at brugere kan genoplade tilbehør som deres AirPods-cover direkte fra deres iPhone.

Med hensyn til farver vil iPhone 15 standard- og Plus-modellerne være tilgængelige i pink, gul, blå, grøn og sort. iPhone 15 Pro og Pro Max modellerne tilbyder sort, hvid, blå og naturlig titanium muligheder. Men i modsætning til nogle sammenlignelige Android-telefoner har standard iPhone 15-modellerne ikke en altid tændt skærm eller en 120Hz-skærm.

iPhone 15 Pro-modellerne kommer med et let og robust titanium etui, der erstatter det rustfri stål, der blev brugt i tidligere modeller. Derudover er mute-kontakten på siden af ​​telefonen blevet erstattet med en programmerbar handlingsknap.

Samlet set byder iPhone 15-serien på nye funktioner, højere priser for nogle modeller og bekvemmeligheden ved USB-C-opladning. Med deres imponerende specifikationer og opdaterede design vil disse nye iPhones helt sikkert tiltrække opmærksomhed fra både Apple-entusiaster og teknologielskere.

