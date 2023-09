Spigen Leaks Ny Apple iPhone-funktion: Den konfigurerbare handlingsknap

Tidligere i dag lavede sagsmager Spigen et modigt træk ved at lække en meget ventet ny funktion af den kommende Apple iPhone under virksomhedens store afsløringsbegivenhed. I et tweet viste Spigen et billede af en iPhone skjult under et af deres etuier, og afslørede tilstedeværelsen af ​​den konfigurerbare handlingsknap.

Den konfigurerbare Action Button har været genstand for adskillige rygter og spekulationer i de seneste måneder. I modsætning til den faste mute-knap, der findes på tidligere iPhone-modeller, vil Action-knappen give brugerne mulighed for at tilpasse dens funktionalitet, så den passer til deres præferencer.

Spigens tweet bekræfter ikke kun eksistensen af ​​handlingsknappen, men rejser også spørgsmål om Apples reaktion på dette læk. Apple er kendt for sine strenge sikkerhedsforanstaltninger og forsøg på at holde sine kommende produkter skjult. Det er stadig uvist, hvordan virksomheden vil reagere på Spigens stunt.

Mens rygter har antydet, at Action Button kun vil være tilgængelig på de avancerede iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max-modeller, specificerer Spigens tweet ikke, hvilken iPhone-model der blev fanget på billedet. Dette har givet anledning til spekulationer om, at funktionen også kan udvides til andre modeller, svarende til inkluderingen af ​​Dynamic Island i alle fire modeller i år.

Hvis du er interesseret i at se Apples store afsløringsbegivenhed, skal du sørge for at tjekke vores omfattende guide. Vi vil også give live opdateringer om alle nyheder og meddelelser, efterhånden som de sker.

Definitioner:

– Konfigurerbar handlingsknap: En ny funktion på den kommende Apple iPhone, der giver brugerne mulighed for at tilpasse dens funktionalitet.

– Spigen: En populær case-producent kendt for at producere smartphone-covers af høj kvalitet.

– Dynamic Island: En funktion introduceret i tidligere iPhone-modeller, der tilbyder tilpassede widgets og app-ikoner på startskærmen.

Kilde: Denne artikel er en omskrivning baseret på den originale artikel fra GSM Arena.