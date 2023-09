Hvad kan du forvente af Apples iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max

Apples kommende iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max er indstillet til at beholde de samme muligheder for lagerkapacitet som deres forgængere, iPhone 14 Pro-modellerne. Ifølge det taiwanske analysefirma TrendForce vil både iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max være tilgængelige i 128GB, 256GB, 512GB og 1TB lagervarianter.

Derudover foreslår analysefirmaet, at iPhone 15 Pro-modellerne kommer med en øget RAM-kapacitet på 8 GB sammenlignet med 6 GB i iPhone 14 Pro-modellerne. Dette boost i RAM kan resultere i forbedret ydeevne, især når det kommer til multitasking. På den anden side forventes de lavere iPhone 15- og iPhone 15 Plus-modeller at have 6 GB RAM.

TrendForce forudser, at iPhone 15 Pro starter ved $999, det samme som startprisen for iPhone 14 Pro. De forventer dog, at iPhone 15 Pro Max vil have en startpris på $1,199, hvilket repræsenterer en stigning på $100 fra dens forgænger, iPhone 14 Pro Max.

Andre rygtede funktioner til iPhone 15-serien inkluderer en USB-C-port og Dynamic Island, med yderligere opgraderinger, der forventes til Pro-modellerne, såsom en titaniumramme, tilpasselig handlingsknap, A17 Bionic-chip, Wi-Fi 6E-understøttelse og en periskopobjektiv, der kan op til 6x optisk zoom på iPhone 15 Pro Max.

Apple vil officielt afsløre iPhone 15-serien under en begivenhed planlagt til tirsdag den 12. september kl. 10 Pacific Time. Begivenheden vil blive livestreamet på YouTube, Apples hjemmeside og Apple Events-appen til Apple TV.

Kilder: TrendForce

Definitioner: RAM – Random Access Memory

USB-C-port – En universel tilslutningsstandard til opladning og dataoverførsel

Dynamic Island – En teknologi, der muliggør visning af brugerdefinerbare virtuelle knapper på en iPhones skærm

Titanium ramme - En strukturel komponent i telefonens design lavet af titanium, kendt for sin holdbarhed

A17 Bionic-chip – En proprietær system-på-en-chip designet af Apple for forbedret ydeevne og strømeffektivitet

Wi-Fi 6E – Den seneste version af Wi-Fi-standarden, der tilbyder hurtigere hastigheder og øget kapacitet

Periscope linse - En type teleobjektiv, der bruger et prisme til at opnå større optisk zoom uden at øge tykkelsen af ​​telefonen