iPhone 15 Pro-rygter: Opbevarings- og prisoplysninger afsløret

Ifølge et forskningsnotat fra analytikere hos TrendForce vil den kommende iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max starte med den samme 128 GB lagerkapacitet som deres forgængere, iPhone 14 Pro-serien. I modsætning til tidligere rygter siger rapporten, at iPhone 15 Pro vil blive prissat til $999, uændret fra iPhone 14 Pro, mens iPhone 15 Pro Max vil se en prisstigning på $100, startende ved $1199.

TrendForces oplysninger modsiger tidligere rapporter, der antydede, at begge modeller ville se en prisstigning. Det er dog stadig i overensstemmelse med påstanden om, at begge enheder starter med 128 GB lagerplads. Derudover afkræfter rapporten et tidligere rygte om, at iPhone 15 Pro ville være tilgængelig i en ny 2TB-konfiguration, og angiver, at lagermulighederne maksimalt vil være 1TB.

Andre analytikere har tilskrevet prisstigningen til medtagelsen af ​​et titanium-chassis og et nyt periskopkamera på iPhone 15 Pro Max. TrendForce afslører også, at iPhone 15 Pro-modellerne vil inkludere 8 GB RAM, en opgradering fra de 6 GB, der findes i iPhone 14 Pro.

Mens nogle havde håbet på en stigning i basislagerpladsen til 256 GB, tyder denne nye rapport på, at det muligvis ikke er tilfældet. Apples kommende begivenhed, "Wonderlust", er indstillet til at afsløre alle detaljerne om iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max, så det varer ikke længe, ​​før vi har bekræftet disse rygter.

kilder:

– TrendForce-forskningsnotat analyseret af 9to5Mac