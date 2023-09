Kan iPhone 15 Pro Max slå Samsung Galaxy S23 Ultra i kameraydelse?

Samsung Galaxy S23 Ultra er blevet betragtet som en af ​​de bedste kameratelefoner på markedet. Det rygtes dog, at den kommende iPhone 15 Pro Max sigter efter topplaceringen med én nøglefunktion, der kan gøre hele forskellen.

Når det kommer til kameraets ydeevne, spiller zoomfunktionerne en afgørende rolle. Galaxy S23 Ultras imponerende 10x optiske zoom adskiller den fra sine konkurrenter, inklusive iPhone 14 Pro og 14 Pro Max, som kun tilbyder et 3x telefotokamera. Selv den ældre Galaxy S22 Ultra klarede sig bedre end iPhone 14 Pro i en sammenligning. Det er klart, at det ekstra zoomområde gør en mærkbar forskel i billedkvaliteten.

Rygter tyder på, at iPhone 15 Pro Max muligvis anvender et 10x periskop telefotokamera for at konkurrere med Galaxy S23 Ultras zoomfunktioner. Parret med en større sensor har denne opgradering potentiale til at levere endnu bedre billeder. Der er dog modstridende rygter, der tyder på, at iPhone 15 Pro Max's optiske rækkevidde kan toppe med 6x i stedet. Ikke desto mindre håber mange på, at Apple faktisk vil gå efter den mere omfattende 10x optiske zoom.

Bortset fra fotografering ville tilføjelsen af ​​et 10x periskop telefotokamera også gavne videooptagelse. Det ville give brugerne mulighed for at komme tættere på motiver uden at bevæge sig fysisk, samt aktivere beskærings- og panoreringseffekter under efterredigering ved hjælp af videoredigeringssoftware. Ydermere forventes iPhone 15 Pro-serien at have den kraftfulde A17 Bionic-chip, som potentielt kan understøtte 8K-videooptagelse. Dette ville give brugerne endnu mere fleksibilitet i efterredigering og output af videoer i høj opløsning uden væsentligt tab af detaljer.

Optagelse af 8K-videoer kræver dog en betydelig mængde lagerplads. For at imødekomme dette, rygtes Apple at tilbyde en 2TB-lagringsmulighed til iPhone 15 Pro-serien, den største lagerkapacitet nogensinde set i en iPhone. Den øgede opløsning af 8K-videoer nødvendiggør større filstørrelser, derfor behovet for en så betydelig lageropgradering.

Alle disse funktioner og opgraderinger kommer dog til en pris. iPhone 15 Pro-serien forventes at have en højere pris sammenlignet med sin forgænger, med rygter, der tyder på en stigning på $100 som minimum og muligvis op til en præmie på $200. Ikke desto mindre venter mange entusiaster og fagfolk spændt på iPhone 15 Pro Max's kameraydelse og håber på et 10x telefotokamera, der kan konkurrere med Samsung Galaxy S23 Ultra.

Kilder: Tom's Guide, Technizo