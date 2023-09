Den kommende iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max: Opbevaringsmuligheder og priser afsløret

Ifølge de seneste lækager forventes den kommende iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max at beholde 128 GB lagermuligheden til basisvarianten. Dette modsiger tidligere rapporter, der spekulerer i, at Apple kan tilbyde 256 GB lagerplads for at kompensere for prisstigningen. Det ser ud til, at Apple har besluttet at holde fast i den samme lagerkapacitet som sidste års iPhone 14 Pro Max.

På trods af at den samme lagerkapacitet bevares, vil iPhone 15 Pro Max stadig se en prisstigning. iPhone 15 Pro vil forblive prissat til $999, uændret fra sin forgænger, mens iPhone 15 Pro Max starter ved $1,199, en stigning på $100 fra sidste års model.

Derudover var det tidligere rygtet, at iPhone 15 Pro-modellerne ville tilbyde en maksimal lagerkapacitet på 2TB. Den nye rapport antyder dog, at den maksimale lagerplads for disse modeller vil være begrænset til 1 TB. Dette er en lille skuffelse for dem, der håber på udvidede opbevaringsmuligheder.

Med hensyn til farvemuligheder vil iPhone 15 Pro-modellerne angiveligt erstatte de eksisterende guld- og lillafarver med grå og mørkeblå nuancer. Apple vælger typisk farver, der komplementerer smartphonens overordnede design, og de nye farver forventes at passe godt sammen med enhedernes titaniumopbygning.

Hvad angår andre funktioner, rygtes det, at iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max kommer udstyret med den nye A17 Bionic SoC. Dette chipsæt forventes at forbedre spilkapaciteten, og det kan også have et nyt 5G-modem fra Qualcomm for forbedret tilslutning. Derudover vil kameraafdelingen sandsynligvis se forbedringer med opdaterede linser til telekameraet for at forbedre den optiske zoom og producere rigere portrætbilleder.

Samlet set tegner den kommende iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max sig til at være imponerende enheder med bemærkelsesværdige lagermuligheder og priser. Apple-fans kan se frem til den officielle afsløring af disse nye iPhones ved Apple Wonderlust-begivenheden den 12. september.

