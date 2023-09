Apple afslører iPhone 15, Apple Watch Series 9 og AirPods Pro 2 med USB-C-opladning

Apple har netop annonceret sin længe ventede nye produktlinje for 2023, inklusive iPhone 15, Apple Watch Series 9 og AirPods Pro 2 med USB-C-opladning. iPhone 15 kommer med et skifte til USB-C og en udvidet kamerazoom til sin Pro-model. Virksomheden håber, at disse nye tilbud vil lokke kunder til at opgradere og vende det seneste fald i aktiekursen.

De almindelige og plus-size versioner af iPhone 15 bevarer designelementerne fra de tidligere modeller, herunder aluminiumssider og glasbag- og fronter. Men de har nu nye konturerede kanter og en mindre "dynamisk ø"-udskæring øverst på skærmen. Det dobbelte kamerasystem er blevet væsentligt forbedret med en 48-megapixel hovedsensor og en 2x optisk zoom.

De nye modeller kan også prale af skærme, der er dobbelt så lyse, hvilket muliggør bedre udendørs læsbarhed. En anden bemærkelsesværdig funktion er introduktionen af ​​USB-C-porten, som giver mulighed for opladning og kompatibilitet med en række enheder. Telefonerne er udstyret med A16-chippen og vil være tilgængelige i butikkerne den 22. september, startende ved £799 ($799) for iPhone 15 og £899 ($899) for iPhone 15 Plus.

De avancerede iPhone 15 Pro- og 15 Pro Max-modeller modtager flest opgraderinger i år, inklusive mindre rammer, matteret bagglas og titaniumsider for øget holdbarhed og lettere vægt. Mute-kontakten er blevet erstattet med en handlingsknap, der kan udføre flere funktioner. Disse modeller har også A17 Pro-chippen for forbedret ydeevne, hurtigere USB-C-porte og bedre kameraer. Især iPhone 15 Pro Max kommer med et 12 MP telefotokamera, der tilbyder en 5x optisk zoom, svarende til Samsung og Google-telefoner.

Apple har også introduceret Apple Watch Series 9 og Ultra 2. Series 9 bevarer det velkendte design, mens den tilbyder en ny S9-chip til hurtigere behandling og en lysere skærm. Ultra 2 har på den anden side en endnu lysere 3,000nit skærm og et etui lavet af 95 % genanvendt titanium. Begge modeller vil være tilgængelige fra £399 ($399) for Apple Watch Series 9 og £799 ($799) for Watch Ultra Series 2.

Samlet set viser Apples seneste produktsortiment forbedringer i ydeevne, design og bæredygtighed. Disse nye tilbud er sat til at komme i butikkerne den 22. september, og Apple håber, at de vil genskabe kundernes interesse og styrke deres markedsposition.

