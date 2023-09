Lækkede detaljer om iPhone 15-serien afslører vægt og mål

En nylig rapport har lækket vigtige detaljer om den kommende iPhone 15-serie, inklusive iPhone 15, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max. Rapporten afslører vægten og målene på disse længe ventede smartphones, hvilket giver indsigt i, hvad vi kan forvente af Apples næste generations håndsæt.

Ifølge unavngivne kilder citeret af MacRumors vil iPhone 15 have dimensioner på 147.6×71.6×7.8 mm og veje 171g, næsten identisk med forgængeren, iPhone 14, som målte 146.7×71.5×7.8 mm og vejede 172g. Den kommende model forventes dog at blive et gram lettere. Tilsvarende vil iPhone 15 Plus beholde det samme 6013 T6 aluminiumschassis som 2022-modellen.

På den anden side kan Pro-modellerne af iPhone 15-serien muligvis se mere markante ændringer. Det forlyder, at iPhone 15 Pro måler 146.6×70.6×8.25 mm og vejer 188g. I modsætning hertil målte iPhone 14 Pro 147.5×71.5×7.85 mm og vejede 206g. På trods af at den er lidt tykkere, siges vægten af ​​iPhone 15 Pro at være reduceret med 8.73 procent.

Ydermere havde iPhone 14 Pro Max, som blev lanceret sidste år, dimensioner på 160.7×77.6×7.85 mm og vejede 240g. Efterfølgeren, iPhone 15 Pro Max, forventes at veje 221g og måle 159.9×76.7×8.25 mm, hvilket gør den 7.91 procent lettere end sin forgænger.

Det rygtes, at iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max har et titanium-chassis i stedet for rustfrit stål. Denne ændring forventes at gøre smartphones lettere og mere holdbare. iPhone 15 og iPhone 15 Plus forventes dog at beholde aluminiumchassiset, hvilket tyder på, at deres vægt forbliver relativt uændret.

Selvom vægtreduktionen for Pro-modellerne kan være minimal, kan det lettere chassis hjælpe med at udligne den ekstra vægt af et beskyttende etui. Tidligere forudsigelser anslog, at iPhone 15 Pro ville veje 191g, og iPhone 15 Pro Max ville veje 221g på grund af skiftet til et titanium-chassis.

Da Apples officielle lanceringsbegivenhed med titlen 'Wonderlust' nærmer sig i september, har disse lækkede detaljer givet os et indblik i den kommende iPhone 15-serie. Med ensartede mål for de almindelige modeller og mærkbare vægtreduktioner for Pro-modellerne kan Apple-fans se frem til en ny generation af slanke og lette smartphones.

kilder:

– MacRygter