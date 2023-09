Hvad er nyt med iOS 17

Apple har annonceret, at de længe ventede iOS 17- og iPadOS 17-opdateringer vil være tilgængelige for iPhone- og iPad-brugere fra den 18. september. Den nye version af iOS kommer med et væld af spændende funktioner, som brugerne har ventet spændt på.

En af de iøjnefaldende funktioner introduceret i iOS 17 er "Kontaktplakater." Denne funktion giver brugerne mulighed for at tilpasse, hvordan deres profil vises under interaktioner med andre iPhone-brugere. Brugere kan tilføje et billede og tilpasse typografi, skriftfarver og andre elementer for at skabe en unik kontaktplakat.

Til FaceTime-lyd- og videoopkald introducerer iOS 17 voicemail-understøttelse. Det betyder, at brugere kan efterlade beskeder, når de ringer til nogen, og modtagere kan også efterlade deres egne voicemails. Derudover tilbyder FaceTime nu 3D-reaktioner, inklusive hjerter, balloner, fyrværkeri, laserstråler og regn, hvilket tilføjer et sjovt og interaktivt element til videoopkald.

AirDrop har også modtaget forbedringer i iOS 17. Den nye "NameDrop"-funktion forenkler deling af kontaktoplysninger med andre iPhone- eller Apple Watch-brugere ved at bringe enhederne tæt på hinanden. SharePlay er en anden spændende tilføjelse, der giver brugerne mulighed for at deltage i delte aktiviteter som video, musik og spil ved blot at holde to iPhones i nærheden.

En anden væsentlig funktion i iOS 17 er "StandBy." Når brugere placerer deres iPhones vandret på en oplader, viser den en brugerdefineret grænseflade med let tilgængelige widgets til tid, kalender, alarmer og mere. Desuden er Home Screen-widgets nu fuldt interaktive.

På iPad tilbyder iPadOS 17 en ny låseskærmsoplevelse, forbedrede tegneværktøjer ved brug af Apple Pencil, understøttelse af eksterne webkameraer og forskellige andre forbedringer.

Både iOS 17 og iPadOS 17 vil være tilgængelige til download den 18. september. iOS 17 er kompatibel med iPhone XR og nyere modeller, mens iPadOS 17 kræver en iPad med en A10 Bionic-chip eller nyere.

Overordnet set bringer iOS 17-opdateringen en række spændende og brugervenlige funktioner til Apple-enheder, der forbedrer brugeroplevelsen og giver nye måder at tilpasse interaktioner på.

