Intel afslører Thunderbolt 5: Den næste generation af pc-forbindelse

Intel har annonceret Thunderbolt 5, den seneste iteration af sin pc-kabelteknologi, og den lover at levere betydelige forbedringer i forhold til sin forgænger. Med op til tre gange så stor båndbredde som Thunderbolt 4, understøtter Thunderbolt 5 flere 8K-skærme og spilskærme, der kører ved op til 540Hz. Desuden tilbyder den 240 watt opladningseffekt.

Sammenlignet med Thunderbolt 4, der blev udgivet i 2020 og virkede som en raffineret version af Thunderbolt 3, repræsenterer Thunderbolt 5 et stort spring fremad. Den er bygget på USB4 v2-specifikationen og kan prale af en basishastighed på 80 Gbps og understøtter forbedrede hastigheder på op til 120 Gbps ved hjælp af båndbreddeforøgelse. Thunderbolt 5 kræver også understøttelse af dobbelte 6K-skærme, i modsætning til Thunderbolt 4s krav om dobbelte 4K-skærme. Med hensyn til strøm tilbyder Thunderbolt 5 minimum 140 watt opladningseffekt med en mere kraftfuld 240W-tilstand.

Intels mål med Thunderbolt-teknologi har altid været at levere en enkelt kabelløsning til data- og strømbehov. Thunderbolt 5 tager et skridt tættere på dette ideal med sin øgede ladeeffekt på op til 240W. Dette betyder, at nogle bærbare gaming-computere og arbejdsstationer udelukkende kan stole på Thunderbolt 5 til både dataoverførsel og opladning, hvilket eliminerer behovet for en separat strømport og reducerer kabelrod.

Thunderbolt 5 giver også understøttelse af DisplayPort 2.1- og PCI Express Gen 4-standarder, hvilket vil være særligt fordelagtigt for eksterne GPU'er og hurtigere ekstern lagring. Derudover åbner den øgede båndbredde af Thunderbolt 5 døre for nyt tilbehør som eksterne AI-acceleratorer.

Intel planlægger at frigive Thunderbolt 5-tilbehør og pc'er i 2024, hvilket giver brugerne en forbedret tilslutningsoplevelse. Selvom en mere specifik tidslinje ville være nyttig, er det forståeligt, at Intel kan være forsigtig for at undgå at afskrække kunder fra at købe systemer i mellemtiden.

Som konklusion repræsenterer Thunderbolt 5 et betydeligt fremskridt inden for pc-tilslutning, der tilbyder øget båndbredde, understøttelse af flere 8K-skærme og spilskærme med højere opdateringshastighed og forbedrede opladningsmuligheder. Med Thunderbolt 5 arbejder Intel hen imod sin vision om en enkelt kabelløsning til alle data- og strømbehov.

