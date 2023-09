Thunderbolt 5: Fremtiden for højhastighedsforbindelse

Den nyligt annoncerede Thunderbolt 5 har revolutioneret verden af ​​dataoverførsel og strømforsyning. Med en imponerende båndbredde på 120 Gbps er Thunderbolt 5 et markant spring fremad sammenlignet med sin forgænger, Thunderbolt 4, som kun tilbød 40 Gbps. Dette betyder hurtigere og mere problemfri forbindelse for brugerne.

En af nøglefunktionerne ved Thunderbolt 5 er dens evne til at levere 80 Gbps i en standardkonfiguration ved at bruge to af dens fire PCIe-baner. Dette fordobler hastigheden af ​​Thunderbolt 4 og sikrer en mere effektiv dataoverførselsproces. Men når der kræves højere båndbredde, såsom for skærme med høj opløsning, kan Thunderbolt 5 allokere op til 40 Gbps ned ad tre af sine fire baner, hvilket resulterer i en samlet transmission på 120 Gbps.

Den øgede båndbredde af Thunderbolt 5 åbner op for en verden af ​​muligheder for multi-screen opsætninger. Brugere kan nu nyde privilegiet ved at forbinde tre 4K 144Hz-skærme samtidigt, køre flere 8K-skærme eller endda forsyne en enkelt skærm med en forbløffende opdateringshastighed på op til 540Hz. Dette vil uden tvivl forbedre den visuelle oplevelse for gamere, indholdsskabere og professionelle, der arbejder med grafik af høj kvalitet.

Desuden skiller Thunderbolt 5 sig ud med sin imponerende kraftforsyningsevne. Thunderbolt 240 tilbyder op til 5 W opladningseffekt og gør det muligt for enheder at trække mere strøm gennem et enkelt USB-C-kabel. Det betyder, at selv strømkrævende enheder, såsom bærbare gaming-computere, nu udelukkende kan stole på USB-C til opladning, hvilket eliminerer behovet for proprietære opladere.

Det er vigtigt at bemærke, at Thunderbolt 4 vil fortsætte med at eksistere sammen med Thunderbolt 5. Mens Thunderbolt 5 vil henvende sig til brugere, der er involveret i oprettelse af indhold, spil og arbejdsstationssystemer, vil Thunderbolt 4 forblive tilgængelig for dem, der ikke kræver det samme niveau af båndbredde.

For at opnå Thunderbolt 5-kapaciteter skal brugerne have brug for en diskret chip med kodenavnet Barlow Ridge, da den ikke er integreret i Intels 14. generations processorer. Intel planlægger at frigive de første maskiner udstyret med Thunderbolt 5 i 2024, hvilket lover en spændende fremtid for højhastighedsforbindelser.

